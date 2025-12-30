Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil detiene al cuidador de un anciano por un delito continuado de estafa de 50.000 euros

La investigación comenzó tras la muerte del hombre de 87 años, descubriendo transferencias irregulares y el uso indebido de su tarjeta bancaria

Agentes de la Guardia Civil.

Agentes de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL

Pablo Parra

Cáceres

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Cáceres, a través su Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Coria (Cáceres), han detenido a un hombre por los delitos de estafa y apropiación indebida, en una investigación iniciada el pasado mes de mayo tras el fallecimiento de un varón de 87 años, en una localidad situada en la Mancomunidad de Sierra de Gata.

Según informa la nota difundida, tras el fallecimiento del anciano, y sin que existiera relación con la causa de la muerte, se detectaron movimientos bancarios que no se correspondían con sus gastos habituales. El análisis de la documentación recopilada y de los extractos de su cuenta permitió comprobar la existencia de operaciones que no se ajustaban al perfil de una persona de esa edad, enferma y vulnerable.

Asimismo, los investigadores detectaron transferencias de importantes cantidades de dinero desde la cuenta del fallecido hacia otra cuenta en una entidad bancaria distinta. La trazabilidad de estos movimientos permitió identificar como destinatario final del dinero a la persona que, sin guardar vínculo familiar con la víctima, se había encargado de sus cuidados durante años.

Igualmente se constató el uso indebido y abusivo de la tarjeta bancaria asociada a la cuenta del fallecido, que habría sido utilizada para gastos personales del cuidador y no para atender las necesidades del anciano.

Como resultado de la investigación, este mes de diciembre se ha procedido a la localización y detención del supuesto autor de los hechos, instruyéndose las correspondientes diligencias, que han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

