"Lo que más miedo da son los 200 euros": las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres

La entrada en vigor de la Zona de Bajas Emisiones en Cáceres ha trasladado el debate desde el plano ambiental al terreno más cotidiano. En la calle, entre conversaciones rápidas y comentarios al paso, el foco de la preocupación no está tanto en la reducción de emisiones como en el riesgo de multa y en el sistema de control que vigilará los accesos al área delimitada.

Sanciones

La sanción de hasta 200 euros actúa como un elemento disuasorio, pero también como un factor de inquietud. Muchos vecinos temen cometer una infracción sin ser plenamente conscientes, ya sea por desconocer si su vehículo cumple los requisitos o por no identificar con claridad los límites exactos de la zona restringida. La duda es recurrente: entrar por una calle equivocada, hacerlo por error o por una urgencia puntual puede salir caro.

A esta incertidumbre se suma el uso de cámaras automáticas para controlar el acceso. Aunque el Ayuntamiento ha insistido en que no se graban imágenes de los ocupantes y que el sistema respeta la normativa de protección de datos, en la percepción ciudadana persiste una sensación de control invisible, difícil de esquivar y aún más difícil de entender para quienes no están habituados a este tipo de dispositivos.

Zona de Bajas Emisiones que se creará en Cáceres. En el círculo, la calle San Antón, una de las afectadas. / E. P.

Conductores

El temor es especialmente evidente entre personas mayores y conductores que utilizan el coche para desplazamientos breves y rutinarios. Para este perfil, la ZBE se percibe menos como una medida ambiental y más como un sistema sancionador complejo, en el que el error administrativo o la falta de información puede derivar en una multa elevada.

En la conversación vecinal aparece además la idea de que la norma ha entrado en vigor sin un periodo de adaptación claramente reconocible. Se echa en falta una fase más pedagógica, con avisos previos o sanciones simbólicas, que permita a la ciudadanía familiarizarse con el funcionamiento de las cámaras y las restricciones antes de enfrentarse a penalizaciones económicas importantes.

Equivocación

Por ahora, mientras se aclaran los detalles prácticos de la aplicación de la ordenanza, la Zona de Bajas Emisiones empieza a ser asociada en el imaginario colectivo menos con la mejora de la calidad del aire y más con una advertencia clara: equivocarse al volante puede costar 200 euros.