El ministro portugués de Cohesión Territorial preside el desbloqueo definitivo del puente de Cedillo y pide que concluya la "discriminación" hacia los pueblos de interior

Por fin se ha producido el desbloqueo definitivo del puente de Cedillo. En la jornada de este lunes, el Salón Noble dos Paços del Concelho de Nisa acogió al acto de consignación de las obras en favor de la empresa portuguesa Alexandre Barbosa Borges y ante la presencia de una importante representación institucional. Se trataba del último obstáculo administrativo previo al inicio de los trabajos, ya que la firma de este documento supone que ya no hay vuelta atrás y que el proyecto entra en fase de ejecución.

Asistencia

Entre los asistentes se encontraban el ministro de Economía y Cohesión Territorial del Gobierno de Portugal, Manuel Castro Almeida; el embajador de Portugal en Madrid, José Augusto Duarte; el presidente de la Comisión de Desarrollo y Coordinación Regional del Alentejo, António Ceia da Silva; el presidente de la Comisión Nacional de Acompañamiento del PRR (fondos europeos), Pedro Dominguinhos; el director general de Infraestructuras Viarias de la Junta de Extremadura, David Herrero; el director general de Acción Exterior regional extremeño, Pablo Hurtado Pardo; la presidenta de la Asamblea Municipal de Nisa y antigua alcaldesa, María Idalina Trindade; el actual regidor, José Dinis Serra; el alcalde de Cedillo, Antonio González Riscado; y el director ejecutivo de la empresa que ejecutará las obras, Gaspar Borges.

Historia

Todo apunta a que las obras podrán comenzar en las próximas semanas, poniendo punto y final a una de las mayores injusticias y desventajas de la historia de la Unión Europea. Cedillo, el pueblo más occidental de Extremadura, lleva incomunicado con el país luso desde 1995. Fue ese año cuando Iberdrola (que gestiona el embalse de Cedillo, propiedad del Estado español) optó por no permitir la libre circulación por la presa construida en la unión de los ríos Tajo y Sever en la década de los 70. Actualmente, solo se puede cruzar de un lado a otro durante los fines de semana, ya que la empresa pública autorizó la apertura del vallado durante 36 horas consecutivas siempre que el Ayuntamiento de Cedillo se encargase de controlar la seguridad.

Acto de consignación de las obras. / Jornal Alto Alentejo

La intervención del ministro luso ha girado en torno a mensajes como la apuesta por el interior y la conexión con Extremadura, el Alentejo y poner fin a la "discriminación" que sufren históricamente los pueblos de la zona rayana.

El puente

El viaducto sobre el río Sever contempla una estructura de unos 160 metros de longitud y un tablero de 11,5 metros de ancho, con dos arcos gemelos de hormigón apoyados sobre cimentaciones macizas, evitando así la colocación de pilares en el cauce regular del río. Esta decisión fue fundamental para lograr la Declaración de Impacto Ambiental favorable. Ya existen avances iniciales, como el camino hasta la entrada del puente desde la parte lusa, lo que facilitará el desarrollo rápido de la obra.

Es importante señalar que el plazo de ejecución va a rondar entre los seis y los diez meses. Por ello, y si empiezan como está previsto en las próximas semanas, es posible que las obras puedan estar concluidas en los últimos meses de este 2026. Sin duda, una gran noticia para la población rayana que tiene imposibilitada la libre circulación entre Cedillo y Montalvao.

Así será el futuro puente de Cedillo. / CEDIDA

Acceso extremeño

Por otro lado, también comenzará en breve la construcción del acceso al puente por el lado español. La Junta de Extremadura será la institución encargada de esta parte de las obras, que costará en torno a 5,1 millones de euros, tal y como vienen informando en los últimos meses desde el Ejecutivo regional.