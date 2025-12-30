Estas Navidades regala salud, deporte y bienestar en El Perú Cáceres Wellness

Ha llegado la Navidad y, con ella, la eterna pregunta: ¿qué puedo regalar que sea útil, original y que realmente genere una sonrisa? En un mundo donde ya tenemos de casi todo, lo material suele quedar en un segundo plano frente a las experiencias. Por eso, este año, la tendencia es clara: regalar bienestar y salud. En El Perú Cáceres Wellness, hemos diseñado una completa gama de opciones para que estas fiestas te conviertas en el paje más acertado, ofreciendo momentos de paz, vitalidad y desconexión en el mejor balneario y centro deportivo de Cáceres.

El circuito termal de El Perú Cáceres Wellness

Si buscas un regalo de Navidad en Cáceres que garantice una desconexión total, nuestro balneario es la respuesta. Imagina regalar una hora de evasión absoluta en un entorno diseñado para el relax. Contamos con un amplio balneario con más de 15 estaciones termales diseñadas para trabajar cada zona del cuerpo y calmar la mente.

Entre nuestras instalaciones destacan el jacuzzi, la sauna y el baño turco, ideales para eliminar toxinas. Pero la experiencia va más allá con la fuente de hielo, los relajantes cuellos de cisne, las innovadoras camas de lluvia, las tumbonas de burbujas y los jets localizados que alivian cualquier tensión muscular acumulada.

Para facilitar tus compras de última hora, disponemos de tarjetas regalo con opciones muy flexibles:

Circuito termal individual (60 minutos): Solo 29€.

Solo 29€. Circuito termal para dos personas: Una experiencia compartida por 55€.

Todas nuestras tarjetas tienen una validez de tres meses para ser canjeadas, cuentan con un amplio horario de apertura de lunes a domingo y, para tu total comodidad, el centro dispone de parking gratuito para clientes.

Rituales de masaje: El siguiente nivel de bienestar personalizado

A veces, el cuerpo necesita un cuidado extra. Por ello, en El Perú Cáceres Wellness permitimos elevar la experiencia del balneario sumando un masaje especial realizado por profesionales cualificados. Estos tratamientos no solo relajan los músculos, sino que utilizan la aromaterapia y texturas únicas como el cacao o aceites esenciales para transportar al usuario a un estado de calma profunda.

Puedes elegir entre diversos rituales de bienestar que se adaptan a todos los presupuestos y necesidades:

Ritual Wellness (45€): Circuito termal más un masaje aromático localizado de 15 min. Ritual Himalaya (59€): Circuito combinado con un masaje de 25 min con gel frío, ideal para piernas cansadas y pies. Ritual Amazonia (59€): Una delicia sensorial que incluye circuito y masaje con emulsión de cacao de 25 min. Ritual Calma (59€): Para quienes acumulan tensión en la cabeza, incluye circuito y masaje cráneofacial de 25 min. Ritual Piel Dorada (65€): El tratamiento de belleza perfecto con circuito y peeling corporal de 45 minutos. Ritual Zen individual (69€): La joya de la corona con circuito y un masaje corporal completo de 45 minutos.

Estos masajes pueden realizarse en salas contiguas al balneario o en cabinas privadas, adaptándose siempre a la preferencia del cliente.

Experiencias para compartir: Una vivencia que quedara grabada en el recuerdo

La Navidad es compartir, y no hay mejor plan que disfrutar del relax junto a esa persona especial. Nuestras experiencias para dos son, año tras año, el regalo más solicitado. Desde el Wellness Dúo (79€), que incluye circuito y masaje de 15 min para ambos, hasta nuestra opción estrella: el Ritual Zen Pareja. Por solo 120€, podréis disfrutar de un circuito termal seguido de un masaje de cuerpo completo de 45 minutos para cada uno. Una vivencia que quedará grabada en el recuerdo.

Si no te decides, recuerda que tenemos la Tarjeta Monedero. Cárgala con el importe que desees a partir de 30€ y deja que el destinatario elija su tratamiento favorito.

Regala un nuevo estilo de vida: Deporte y vitalidad

¿Conoces a alguien que necesite un empujón para empezar a cuidarse? Regalar el primer mes de gimnasio es regalar un compromiso con la salud. Nuestras cuotas deportivas están diseñadas para que cualquier persona, independientemente de su nivel físico, se sienta cómoda y segura.

La Cuota Wellness incluye acceso a la sala fitness de última generación, clases dirigidas de lunes a domingo y el uso de las piscinas climatizadas.

Mes Wellness individual: 59€.

59€. Mes Wellness Dúo: 105€ (ideal para parejas de amigos o familiares).

Lo mejor es que este regalo es flexible: los 30 días de acceso pueden activarse en cualquier momento hasta el 15 de febrero de 2026, permitiendo que el beneficiario elija cuándo empezar su "operación salud".

Cuidado específico para mayores de 65 años

En El Perú Cáceres Wellness sabemos que la salud no tiene edad. Por eso hemos potenciado la Cuota Dorada, pensada específicamente para mayores de 65 años que desean mantenerse activos en un entorno seguro y con asesoramiento profesional.

Mes Cuota Dorada (55€): Acceso a fitness, clases dirigidas en seco y agua en horario de mañana.

Acceso a fitness, clases dirigidas en seco y agua en horario de mañana. Mes Cuota Aqua (49€): Acceso ilimitado a piscinas y clases de aquagym.

Estas Navidades elige El Perú Cáceres Wellness. Ven a visitarnos en nuestro amplio horario, utiliza nuestro parking gratuito y llévate el regalo que todos están deseando recibir. Porque regalar salud es, sin duda, la mejor forma de decir "te quiero".