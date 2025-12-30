Más de 1.100 plantas aromáticas convierten Cáceres en un refugio polinizador

Cáceres 2031 ha repartido más de 1.100 plantas aromáticas en el marco del proyecto ‘Poliniza Cáceres 2031’, una iniciativa con la que se ha implicado a la ciudadanía en la recuperación de polinizadores salvajes y en el refuerzo de la biodiversidad urbana de la ciudad.

El reparto se ha llevado a cabo a lo largo del mes de diciembre y ha incluido macetas de lavanda, tomillo y romero, que los participantes se han comprometido a cuidar durante el invierno para su posterior replantación en jardines de la capital en el mes de marzo, coincidiendo con la llegada de la primavera.

Según ha informado Cáceres 2031, la iniciativa ha contado con la participación de ciudadanía en general, estudiantes universitarios, centros educativos y distintas asociaciones y colectivos, en una acción desarrollada en colaboración con la Alianza EU Green.

Jesús Díaz, Iris Jugo y Jorge Suárez. / E. P.

Reparto en la UEx y el Palacio de la Isla

En concreto, la entrega de las plantas se ha realizado durante tres miércoles consecutivos, en horario de mañana en la Universidad de Extremadura y por la tarde en el Palacio de la Isla. Esta fórmula ha permitido facilitar la participación de distintos perfiles de población y ampliar el alcance del proyecto.

Las macetas se integrarán posteriormente en un jardín conjunto de polinización, con el objetivo de crear espacios verdes que favorezcan la presencia de insectos polinizadores y contribuyan a mejorar el entorno urbano.

Implicación ciudadana y cuidado del entorno

El responsable científico de la iniciativa, Jesús Díaz, profesor del departamento de Química Orgánica de la Universidad de Extremadura, ha explicado que el proyecto persigue un objetivo sencillo pero ambicioso. “Prestamos más de mil plantas a la ciudadanía de Cáceres, ellos las cuidan durante el invierno y, cuando llegue el momento de la plantación, las llevaremos para crear jardines de polinización con plantas de nuestra tierra”.

Desde Cáceres 2031 han destacado que ‘Poliniza Cáceres 2031’ se enmarca en uno de los ejes estratégicos del proyecto, centrado en la cultura del cuidado, al tiempo que promueve la protección del medio ambiente y el incremento de los espacios verdes en la ciudad mediante la participación activa de la población.