El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha aprobado de forma definitiva la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que introduce recargos de hasta el 100% de la cuota para las viviendas de uso residencial que permanezcan vacías de forma permanente durante largos periodos de tiempo.

BOP

La nueva regulación, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia tras no registrarse alegaciones durante el periodo de exposición pública, establece un recargo del 50% del IBI para aquellos inmuebles que lleven más de dos años desocupados, siempre que pertenezcan a titulares con cuatro o más viviendas. Este recargo se elevará hasta el 100% cuando el periodo de desocupación supere los tres años.

Incrementos adicionales

Además, la ordenanza ha previsto incrementos adicionales del recargo en los casos en los que los propietarios dispongan de dos o más viviendas vacías en el término municipal, reforzando así el carácter disuasorio de la medida.

Plaza de los Paraguas de Malpartida de Cáceres. / E. P.

El texto aprobado ha definido también de forma detallada qué se entiende por vivienda desocupada con carácter permanente y ha enumerado las causas justificadas que eximen de la penalización, entre ellas los traslados laborales, situaciones de dependencia o salud, las segundas residencias durante un periodo limitado, los inmuebles en obras o aquellos sometidos a procesos judiciales, así como las viviendas que se encuentren en venta o alquiler dentro de los plazos establecidos.

Procedimiento administrativo específico

Para la aplicación del recargo, el Ayuntamiento ha fijado un procedimiento administrativo específico, que incluirá la comprobación de indicios de desocupación mediante datos del padrón de habitantes y del consumo de agua. Una vez detectada la posible situación, se comunicará al titular la propuesta de declaración de vivienda vacía y se abrirá un trámite de audiencia antes de resolver y liquidar, en su caso, el recargo correspondiente.

La modificación de la ordenanza ha reforzado así el uso del IBI como instrumento de política municipal en materia de vivienda, con el objetivo de desincentivar la permanencia prolongada de inmuebles vacíos y favorecer su incorporación al mercado residencial. De esta forma, la localidad tiene la intención