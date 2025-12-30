La Unidad de ELA del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres recae sobre una empresa local por 290.000 euros

La Junta de Extremadura ha adjudicado el proyecto de la Unidad Multidisciplinar de ELA del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres por un importe total de 291.912,50 euros (IVA incluido). Ha sido, además, a la empresa cacereña Construcciones Máximo Collado e Hijos S.L., la única licitadora presentada al procedimiento.

El proyecto consiste en las obras de adecuación de espacios hospitalarios y su dotación para poner en marcha una unidad específica destinada a la atención de pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa grave que requiere seguimiento médico continuado y la intervención coordinada de distintas especialidades sanitarias.

Las actuaciones tienen un plazo de ejecución de cuatro meses, que comenzará a contar a partir de la firma del acta de replanteo positiva. El objetivo es dotar al centro hospitalario de espacios adaptados y funcionales que permitan ofrecer una atención más integral, especializada y centralizada a estos pacientes.

El expediente de contratación se apoya en un proyecto técnico previamente aprobado por el Servicio Extremeño de Salud el 21 de agosto de 2025, antes de la licitación. Dicho proyecto, redactado por los arquitectos Manuel Jesús Píriz Gil y María Navarro Cifuentes, define de forma íntegra las actuaciones a realizar y sirve como pliego técnico del contrato, sin que la empresa adjudicataria participe en su diseño.

Financiación europea

El proyecto está financiado con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el ámbito de inversiones destinadas a la mejora y modernización de infraestructuras sanitarias. El valor estimado del contrato se situó en 248.495,76 euros, y la licitación no estaba sujeta a regulación armonizada ni contemplaba prórrogas.

De esta forma, esta obra se suma a la de mejoras en la accesibilidad a las urgencias del hospital y al de la creación de un parque infantil lúdico-docente en la azotea, promovido por el Rotary Club Cáceres San Jorge. De forma paralela, en otros centros destacan la futura reforma del centro de salud de Zona Centro y el de Puerta de Argel.