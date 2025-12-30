El caso de Villamanín desata la reacción de los administradores de Lotería de Cáceres: "Hay que extremar la precaución al comprar participaciones"

La Asociación Provincial de Receptores de Loterías y Apuestas del Estado ha pedido a los ciudadanos que extremen la precaución a la hora de adquirir participaciones de Lotería y que comprueben siempre que estas cuentan con la autorización correspondiente del organismo estatal. Lo ha hecho a través de su vicepresidente, Jorge Sánchez, del estanco de Colón.

Desde la asociación han explicado que la normativa regula de forma estricta el fraccionamiento de décimos con recargo, un procedimiento que solo puede realizarse a favor de asociaciones sin ánimo de lucro y que requiere una solicitud y autorización previa de Loterías y Apuestas del Estado. Además, el recargo aplicado no puede superar en ningún caso el 20% del valor jugado.

El vicepresidente de la entidad ha señalado que "si se juegan cuatro euros, el precio final no puede ser superior a 4,80 euros", y ha advertido de que cualquier papeleta que no indique expresamente que está autorizada o que aplique un recargo superior incumple la normativa vigente. También ha recordado que estas participaciones deben ir selladas y correctamente identificadas.

La asociación ha subrayado que este tipo de irregularidades pueden generar desconfianza entre los clientes de cara a futuras campañas de Lotería, afectando directamente a administraciones y puntos de venta que realizan el proceso conforme a la ley. En este sentido, ha indicado que muchos establecimientos obtienen una parte importante de sus ingresos anuales de la venta de participaciones autorizadas para cofradías, asociaciones, colegios o entidades sociales.

Desde el colectivo han insistido en que no se pretende "demonizar a nadie" ni atribuir intencionalidad, sino aclarar un procedimiento que, según han señalado, está "muy controlado" y es ampliamente conocido en el sector. Por ello, han considerado fundamental que los compradores revisen siempre que las papeletas indiquen de forma clara que el fraccionamiento está autorizado por Loterías y Apuestas del Estado y que el recargo aplicado no supere el límite legal.