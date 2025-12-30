Tráfico
Zona de Bajas Emisiones de Cáceres: qué cambia y qué sigue igual en la circulación y estacionamiento del centro
El consistorio asegura que no habrá restricciones adicionales para los vehículos que ya circulan por el centro
La incorporación del etiquetado ambiental de los coches queda en el aire
Vox denuncia que se restringe la movilidad sin justificación ambiental
El Ayuntamiento de Cáceres ha activado oficialmente su Zona de Bajas Emisiones (ZBE), asegurando que no habrá restricciones adicionales para los vehículos que ya circulan por el centro, ni cambios en el sistema de autorizaciones existente.
“No hay nuevas restricciones y el sistema de autorizaciones se mantienen sin cambios”
Sin modificaciones
La medida se ha hecho efectiva tras la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de la aprobación definitiva de la ordenanza reguladora y de su proyecto técnico, después de que finalizara el periodo de información pública sin recibir reclamaciones ni sugerencias.
El concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Medioambiente, Pedro Muriel, ha insistido en que la entrada en vigor de la ZBE no modifica las condiciones de acceso al centro histórico ni limita la circulación de los vehículos que ya contaban con autorización.
“Queremos dejar muy claro que todo sigue exactamente igual que hasta ahora. No hay nuevas restricciones y el sistema de autorizaciones se mantienen sin cambios”.
La implementación de la ZBE tiene como objetivo principal cumplir con la obligación legal y garantizar el mantenimiento de las ayudas estatales, que permiten mantener descuentos en los títulos multiviaje y la gratuidad de los abonos joven y senior del transporte público urbano.
La ordenanza establece el marco jurídico para la creación y gestión de la ZBE, definiendo el ámbito territorial, los criterios de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos, así como el régimen de autorizaciones, exenciones y control, de acuerdo con la legislación estatal de tráfico. También regula la señalización, la distribución urbana de mercancías y el régimen sancionador.
Etiquetado ambiental de los vehículos
Muriel ha explicado que la posible incorporación de criterios basados en el etiquetado ambiental de los vehículos se evaluará en el futuro, dentro del nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible previsto para 2026, teniendo en cuenta la proporcionalidad y el impacto en sectores como taxis, VTC, reparto de mercancías o servicios profesionales.
Autorizaciones
El sistema actual de autorizaciones se mantiene para residentes, personas con movilidad reducida, servicios públicos, emergencias, alojamientos turísticos y vehículos vinculados a actividades económicas autorizadas, ya que el modelo actual cumple con los objetivos de la ZBE sin afectar a la funcionalidad del centro histórico.
En cuanto al estacionamiento, no se prevé reducción de plazas, dado que el centro histórico “ya opera con un régimen de acceso limitado a residentes y vehículos autorizados”. La oferta actual se ajusta a la demanda, por lo que “no se identifican necesidades de reestructuración adicional” en esta fase del proyecto.
Vox y la ideología climática
El Grupo Municipal Vox ha denunciado que las ZBE restringen la movilidad en Cáceres “sin justificación ambiental”, por lo que ha mostrado su “total discrepancia con la aprobación de esta normativa”, al considerar que impone limitaciones al acceso, circulación y estacionamiento de vehículos “sin que exista una necesidad real en la ciudad”.
Eduardo Gutiérrez, portavoz de la formación, ha cuestionado abiertamente la base científica de la medida y se ha preguntado si existe algún estudio que “demuestre que la calidad del aire en Cáceres es deficiente y requiere la aplicación de restricciones de este tipo”. En este sentido, ha señalado que “no se ha presentado ninguna evidencia” que avale la implantación de las ZBE.
Según los propios datos del ayuntamiento, la calidad del aire en Cáceres “se mantiene habitualmente en niveles buenos”. Únicamente se registran “episodios puntuales de empeoramiento cuando se producen intrusiones de polvo sahariano debido a vientos del sur”, una circunstancia ajena al tráfico urbano y que, a juicio de Vox, “evidencia el sinsentido de la ordenanza”.
El portavoz municipal también ha criticado el régimen sancionador incluido en la normativa, que tipifica como infracción grave cualquier incumplimiento y contempla multas de 200 euros. Para Vox, estas sanciones suponen un “castigo desproporcionado” para los residentes por una medida que consideran “innecesaria e injusta”, según recoge la formación en nota de prensa.
Así, afirman que la implantación de las ZBE constituye un “ataque directo a la libertad de los cacereños” y una consecuencia de lo que califican como “ideología climática promovida conjuntamente por el PP y el PSOE en el ámbito europeo, cuyas decisiones terminan repercutiendo en los ciudadanos”.
