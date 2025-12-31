Asun Mieres, actriz en Cáceres: "La menopausia y su impacto emocional deben tomarse en serio"

La actriz Asun Mieres, en activo desde 1997, llegará a Cáceres el próximo 3 de enero para presentar Locas, retiro sin cobertura, una obra que protagoniza junto a Virginia Campón. "No es solo una obra de teatro; es un proyecto multidisciplinar. A través de esta pieza, que aborda la menopausia en todas sus fases, tratamos el tema desde el humor y el cariño. Pero, sobre todo, buscamos poner el foco en la salud mental de la mujer en esta etapa: en ese sentimiento de invisibilidad que a veces aparece y en el desgaste emocional y físico que muchas mujeres viven y que, inevitablemente, forma parte de esta etapa de la vida", afirma Mieres.

Humor, menopausia y verdades sin filtro

La obra narra la historia de Remedios y Angustias, dos mujeres que deciden huir de la rutina y asistir a un retiro espiritual en plena naturaleza con la intención de reencontrarse consigo mismas, respirar y conectar con una nueva etapa vital marcada por la perimenopausia y la menopausia. Sin embargo, lo que comienza como una experiencia de calma y reconexión da un giro inesperado cuando se quedan sin cobertura móvil y, lejos de desconectarse los teléfonos, lo que realmente desaparecen son los filtros. Entre sofocos, silencios incómodos y confesiones inesperadas, afloran secretos inimaginables que hacen que su montaña emocional escale hasta el delirio, convirtiendo el retiro soñado en una auténtica locura.

Cartel oficial de la obra el próximo 3 de enero en el Gran Teatro de Cáceres. / Cedida

Procesos de depresión

Asimismo, la actriz subraya que la menopausia no debería ser un tema tabú, especialmente en ámbitos como el mundo rural. "Nos gustaría poder hablar más de ello y no dar por hecho que, simplemente porque es una etapa que nos toca vivir, no haya nada que contar sobre lo que realmente padecemos. Creo que ha llegado el momento de visibilizarlo". En este sentido, explica que aunque en la obra se aborda la menopausia desde el humor, es un asunto que debe tomarse muy en serio, ya que muchas mujeres terminan atravesando procesos de depresión. "No se trata solo del dolor óseo o muscular, la fatiga, el insomnio o los sofocos, eso es una parte importante, pero para mí hay algo fundamental: la salud mental. Dejar de quererse a una misma, dejar de sentirse una mujer viva y profesional puede ser muy dañino en esta etapa".

Más investigación

"Queremos romper con todo lo que se ha dicho tradicionalmente sobre la menopausia, con la idea de que no hay nada más allá. A partir de la obra reclamamos más investigación, porque todas las mujeres, antes o después, pasan por esta etapa, con mayores o menores efectos, y es necesario tomársela en serio. En este sentido, recuerda que hasta hace apenas una década muchos estudios sobre la menopausia se realizaban en varones, por lo que la investigación específica en mujeres es todavía reciente. Por ello, el proyecto no se limita al escenario: junto a la representación teatral, especialmente en poblaciones pequeñas, se organizarán charlas con una psicóloga experta y, si todo evoluciona como esperan, la iniciativa culminará con la publicación de un libro que recoja todo este trabajo.