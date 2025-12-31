El Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación pidieron en 1951 una parada de avión para favorecer el desarrollo local

El 13 de junio de 1951, el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación Provincial elevaron una petición para que el avión que cubría la ruta Madrid–Badajoz realizara una escala en la ciudad. La solicitud tenía como finalidad favorecer el desarrollo turístico y económico de Cáceres, al mejorar las comunicaciones y facilitar el acceso al territorio.

Otra medida vinculada al ámbito cultural

En esa misma fecha, la Diputación Provincial adoptó otra medida vinculada al ámbito cultural. La institución concedió una subvención destinada a la realización de excavaciones arqueológicas en Casas de Millán, una iniciativa orientada a fomentar la investigación y el conocimiento del patrimonio histórico de la provincia.

Progreso económico

Ambas actuaciones reflejan el interés de las administraciones locales y provinciales por promover el progreso económico y la puesta en valor de los recursos culturales de la zona en el contexto de la década de los cincuenta.