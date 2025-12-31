Cultura
Cáceres concluye 2025 con la licitación de la faraónica obra del Museo del Madruelo: 14,4 millones de euros
La Junta de Extremadura saca a concurso la construcción del recinto que albergará la colección Helena Folch-Rusiñol. El proyecto fija un plazo de ejecución de 24 meses y estará financiado en un 85% con fondos europeos
La Junta de Extremadura ha sacado a licitación las obras para la construcción del Museo del Madruelo, que albergará la colección Helena Folch-Rusiñol, y la ordenación de su entorno en Cáceres, con un presupuesto base de 14,43 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 24 meses. El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, está sujeto a regulación armonizada y cuenta con financiación europea a través de fondos FEDER.
El proyecto contempla no solo el edificio del museo, sino también la adecuación de un aparcamiento en la ribera opuesta y la construcción de una pasarela peatonal que conectará ambos espacios, configurando una actuación urbana integral en el entorno de los barrios de San Marquino, Ribera del Marco y Santiago.
Plazos
El contrato fija un plazo de ejecución de 24 meses sin prórrogas automáticas, con penalizaciones económicas en caso de retrasos o incumplimientos. Las sanciones pueden alcanzar hasta el 50% del precio del contrato, e incluso derivar en la resolución del mismo si se superan determinados umbrales.
El pliego contempla además la revisión de precios durante la ejecución de la obra, aplicando una fórmula oficial para edificación general, con el objetivo de ajustar el coste a la evolución de los materiales y reducir riesgos económicos durante el desarrollo del proyecto.
Financiación europea
La obra estará cofinanciada en un 85% por fondos Feder y en un 15% por la Junta de Extremadura, repartidos entre las anualidades de 2026, 2027 y 2028. Esta financiación europea obliga al cumplimiento de estrictos requisitos de publicidad, control y justificación.
El contrato incorpora también condiciones sociales obligatorias, como medidas de igualdad de género, prevención del acoso, formación en seguridad y salud laboral y uso no sexista del lenguaje, que deberán cumplirse tanto por la empresa adjudicataria como por las subcontratas.
Alta exigencia técnica
La documentación técnica del proyecto define un edificio de gran complejidad funcional, concebido como un espacio de pública concurrencia con capacidad para más de 300 personas. El museo contará con instalaciones eléctricas, de climatización y de seguridad de alto nivel, con una potencia eléctrica instalada superior a los 400 kW, sistemas de climatización basados en bombas de calor aerotérmicas y una sectorización específica contra incendios.
Todas las instalaciones estarán centralizadas en el semisótano del edificio, lo que permitirá un mayor control, mantenimiento y seguridad. El diseño prioriza la eficiencia energética y descarta el uso de combustibles fósiles, al tiempo que cumple con las exigencias del Código Técnico de la Edificación y la normativa de seguridad para locales de uso público.
Empresas de gran solvencia
El pliego de condiciones limita la concurrencia a empresas con alta capacidad técnica y financiera. Se exige clasificación empresarial C2-6, experiencia acreditada en obras similares durante los últimos cinco años y una facturación anual mínima superior a los 8 millones de euros. Estas condiciones reducen el número de posibles licitadores a constructoras de gran tamaño o con elevada solvencia.
El procedimiento de adjudicación es abierto y ordinario, aunque con tramitación anticipada, y establece que el precio tendrá un peso del 60% en la valoración de las ofertas. El resto de la puntuación se repartirá entre criterios técnicos, programa de trabajo, seguridad y salud laboral, criterios sociales y ampliación del plazo de garantía.
