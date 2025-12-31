Olimpo II
Cáceres impulsa un gran proyecto de empleo con casi 88.000 euros en suministros
El ayuntamiento ha sacado a contratación el suministro y alquiler de materiales, equipos y licencias necesarios para desarrollar este programa municipal de formación dirigido a personas desempleadas
El Ayuntamiento de Cáceres ha sacado a licitación un contrato de suministros por un importe máximo de 87.991,60 euros (IVA incluido) destinado a cubrir las necesidades materiales del proyecto Olimpo II, un programa municipal de formación y empleo orientado a personas desempleadas mayores de 18 años.
El contrato, gestionado a través de la Universidad Popular, tiene como objetivo la adquisición y el alquiler de materiales, equipamientos y licencias de software necesarios para el desarrollo de las distintas acciones formativas incluidas en el proyecto, que se enmarca en el programa Escala (Línea I) del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe).
Olimpo II
El proyecto Olimpo II se estructura en torno a cuatro especialidades formativas: agente de desarrollo turístico local, dinamizador de actividades lúdico-educativas infantiles y juveniles, diseñador y desarrollador de contenidos gráficos multimedia para entornos digitales y jardinero u operario compostador. Estas formaciones están dirigidas a mejorar la empleabilidad de personas con dificultades de inserción laboral mediante un modelo que combina formación teórica y práctica.
La licitación se divide en siete lotes, que incluyen desde equipos de protección individual y vestuario laboral hasta material de oficina, consumibles informáticos, alquiler de equipos TIC, licencias de software y material específico para prácticas formativas, especialmente en las áreas educativa y de jardinería.
Pliego
Según se recoge en el pliego de prescripciones técnicas, el contrato tendrá una vigencia de un año, vinculada a la duración del proyecto, cuyo inicio está previsto para el 30 de diciembre de 2025 y cuya finalización se estima en diciembre de 2026. El Ayuntamiento no garantiza el agotamiento total de los importes licitados, ya que el suministro se realizará en función de las necesidades reales que vayan surgiendo durante el desarrollo de las acciones formativas.
El gasto estará condicionado a la concesión de la subvención solicitada al Sexpe y se financiará con el módulo económico destinado al funcionamiento del proyecto, conforme a la normativa del programa Escala.
