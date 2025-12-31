Gastronomía
Cáceres impulsa 'la semana de las hamburguesas': "¿Por qué no se pueden cenar en Nochevieja?"
La iniciativa de Zeus Carrera, experto en ibéricos, tiene a la venta hasta diez modalidades de 'burgers' estilo 'gourmet'
Cáceres está viendo cómo se impulsa una iniciativa novedosa en la ciudad, que antes no había tenido recorrido en esta fecha. Se trata de 'la semana de las hamburguesas', una invención de Zeus Carrera, que se dedica al mundo del ibérico y cuenta ya con varios establecimientos en distintos puntos de la ciudad como ExtreIbéricos, LaCorte16 o El Tinao.
Ahora, en plena semana de Nochevieja y Año Nuevo, Carrera se ha percatado de que igual no todo el mundo quiere cenar capón o cochinillo el día 31 de diciembre. "Había que hacer algo distinto. ¿Por qué no se puede cenar una hamburguesa en una fecha señalada?", se cuestionaba.
Por ello, ha creado una amplia gama de 'burgers' con hasta diez modalidades: de cordero, ibéricas, de ternera madurada, rellenas de cebollas caramelizada y rulo de cabra, bacon y queso... "El objetivo es ofrecer un producto 'gourmet' que se iguale a otras carnes como el solomillo, por ejemplo, con el que también trabajamos", incide.
Por el momento, cuenta que está teniendo una gran aceptación: "La gente es tradicional, pero queríamos hacer algo moderno y novedoso para a inculcar a la gente nuevos sabores. Las de cordero están siendo un 'boom'", asegura el empresario, que recuerda que todos los productos son creados por ellos.
Suscríbete para seguir leyendo
- El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
- La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
- Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros
- Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
- Cáceres da ejemplo y los partidos se unen en bloque para que el autobús sea más barato
- Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
- Flo', un cacereño más en una popular churrería de Cáceres: 'El mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz
- Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector