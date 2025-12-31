Cáceres impulsa 'la semana de las hamburguesas': "¿Por qué no se pueden cenar en Nochevieja?"

Cáceres está viendo cómo se impulsa una iniciativa novedosa en la ciudad, que antes no había tenido recorrido en esta fecha. Se trata de 'la semana de las hamburguesas', una invención de Zeus Carrera, que se dedica al mundo del ibérico y cuenta ya con varios establecimientos en distintos puntos de la ciudad como ExtreIbéricos, LaCorte16 o El Tinao.

La semana de la hamburguesa. / E. P.

Ahora, en plena semana de Nochevieja y Año Nuevo, Carrera se ha percatado de que igual no todo el mundo quiere cenar capón o cochinillo el día 31 de diciembre. "Había que hacer algo distinto. ¿Por qué no se puede cenar una hamburguesa en una fecha señalada?", se cuestionaba.

Por ello, ha creado una amplia gama de 'burgers' con hasta diez modalidades: de cordero, ibéricas, de ternera madurada, rellenas de cebollas caramelizada y rulo de cabra, bacon y queso... "El objetivo es ofrecer un producto 'gourmet' que se iguale a otras carnes como el solomillo, por ejemplo, con el que también trabajamos", incide.

LaCorte 16. / E. P.

Por el momento, cuenta que está teniendo una gran aceptación: "La gente es tradicional, pero queríamos hacer algo moderno y novedoso para a inculcar a la gente nuevos sabores. Las de cordero están siendo un 'boom'", asegura el empresario, que recuerda que todos los productos son creados por ellos.