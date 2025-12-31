Cáceres refuerza el control sobre los patinetes eléctricos ante el aumento de accidentes

No es un juguete y tampoco un simple complemento de ocio urbano. El patinete eléctrico se ha consolidado como un medio de transporte habitual en las calles de Cáceres y, con ello, también han crecido los riesgos asociados a un uso inadecuado. Ante esta realidad, el ayuntamiento ha activado una campaña informativa acompañada de un dispositivo especial de vigilancia y control con el objetivo de reducir la siniestralidad y garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los peatones.

La iniciativa responde al notable incremento de accidentes en los que se han visto implicados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) en los últimos años y cobra especial relevancia en estas fechas previas a la Navidad, cuando la compra de patinetes eléctricos como regalo se multiplica. «El patinete eléctrico no es un juguete, es un vehículo sometido a la normativa de tráfico», ha subrayado el concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel.

Accidentes al alza

Los datos que maneja la Policía Local reflejan una tendencia claramente ascendente. En 2022 se registraron tres accidentes con patinetes eléctricos implicados; en 2023 fueron diez, uno de ellos con alcoholemia positiva; en 2024 la cifra ascendió a quince siniestros, y en 2025, hasta el mes de noviembre, ya se han contabilizado 21 accidentes, nuevamente con un caso de alcoholemia positiva. En términos porcentuales, el incremento de la siniestralidad supera el 600%.

Estas cifras contrastan con las de otros medios de transporte similares. Según la Policía Local, pese a que en la ciudad circulan muchas más bicicletas que patinetes eléctricos, en lo que va de año solo se han producido seis accidentes con bicicletas implicadas. "El crecimiento de la siniestralidad de los patinetes es muy superior", ha señalado Muriel, quien ha explicado que este análisis conjunto con la Policía Local ha sido clave para decidir la puesta en marcha de la campaña.

Normas que muchos desconocen

Uno de los principales objetivos de la iniciativa es informar y concienciar a los usuarios sobre una normativa que, según reconoce el propio ayuntamiento, sigue siendo desconocida para una parte importante de la población. La ordenanza municipal de VMP, aprobada hace años -cuando Cáceres fue uno de los primeros municipios de España en regular este tipo de vehículos-, establece límites claros.

Solo pueden conducir patinetes eléctricos las personas mayores de 16 años; el uso del casco es obligatorio en todos los casos y los VMP deben circular exclusivamente por la calzada. Está prohibido hacerlo por aceras, zonas peatonales, parques o espacios de especial protección, como la Plaza Mayor o la Ciudad Monumental, salvo autorización expresa. Además, los conductores deben respetar los pasos de peatones, los límites de velocidad y toda la señalización vial.

A estas normas se suman nuevas obligaciones de carácter estatal. A partir del 1 de enero de 2026 será obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil, y en 2027 todos los patinetes deberán disponer de un certificado de características técnicas. Los modelos adquiridos desde 2024 ya incorporan este certificado, mientras que los anteriores deberán adaptarse.

Vigilancia y concienciación

El dispositivo especial activado por el ayuntamiento incluye controles específicos, patrullas a pie y en vehículo, así como actuaciones informativas dirigidas directamente a los usuarios. «No se trata de sancionar por sancionar, sino de prevenir accidentes, proteger a la ciudadanía y favorecer una movilidad ordenada y segura», ha reiterado.

El aumento de las denuncias también avala la necesidad del refuerzo del control. En 2024 se interpusieron siete denuncias relacionadas con el uso indebido de VMP, mientras que en 2025, hasta noviembre, ya se han registrado 33.

Desde el ayuntamiento se insiste en que la campaña no pretende demonizar el uso del patinete eléctrico. Al contrario, se considera un aliado para una movilidad más sostenible, ágil y respetuosa con el medio ambiente. Sin embargo, su implantación debe ir acompañada de responsabilidad individual y respeto al resto de usuarios de la vía pública.

«Puede ser un buen regalo de Reyes, pero hay que tener claro que no es un juguete», ha recalcado Muriel. El objetivo final es reducir los accidentes, mejorar la convivencia en las calles y garantizar la seguridad, especialmente de los peatones, en una ciudad que apuesta por una movilidad urbana moderna, pero también ordenada y segura.