La Fundación Tatiana expone en Cáceres un singular tesoro de dibujos de los siglos XVIII y XIX

La Fundación Tatiana ha inaugurado en el Palacio de los Golfines de Abajo de Cáceres la exposición La colección de dibujos de la Fundación Tatiana: un singular tesoro desconocido, que podrá visitarse hasta el 31 de enero de 2026, con entrada gratuita y control de aforo.

La muestra reúne cerca de 80 dibujos de los siglos XVIII y XIX, procedentes del álbum familiar reunido por Narciso de Salabert y Pinedo (1830–1885), VII marqués de la Torrecilla y antepasado de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, fundadora de la institución. Las obras se conservaban en un lujoso álbum privado y han permitido sacar a la luz piezas de gran valor histórico y artístico.

Entre los hallazgos más destacados figuran un diseño de la antigua Puerta de Alcalá y el que está considerado como el primer retrato conocido de Isabel II, realizado cuando acababa de ser proclamada reina de España. La exposición está comisariada por la historiadora del arte Anna Reuter, doctora por la Philipps-Universität de Marburg (Alemania) e investigadora especializada en dibujo y estampa antiguos.

El trabajo de investigación desarrollado para esta muestra ha permitido contextualizar la colección y poner de relieve la importancia del coleccionismo español moderno, así como el valor del dibujo como disciplina artística. La exposición se articula en cinco grandes ámbitos temáticos, con especial protagonismo del Romanticismo, a través de retratos, caricaturas, paisajes, animales, escenas bélicas y representaciones costumbristas.

Piezas singulares

Entre las obras más relevantes se encuentran el retrato de Isabel II niña, que sirvió como modelo para la acuñación de monedas en 1834; caricaturas atribuidas a Carle Vernet; marinas y estudios de animales de Newton Smith Fielding; y la escena El tordillo en la herrería, de Théodore Géricault, una obra poco representada en colecciones españolas del autor de La Balsa de la Medusa del Museo del Louvre.

El recorrido permite apreciar una amplia variedad de técnicas del dibujo antiguo, como lápiz negro y rojo, pluma, aguadas de tinta ferrogálica y acuarela, en muchos casos combinadas con pigmento opaco. También sobresalen estudios barrocos de Domenichino y Cesare Gennari, vistas urbanas de Giuseppe Canella y un dibujo preparatorio para la renovación de la Puerta de Alcalá de Madrid, encargado en 1691 al arquitecto Teodoro Ardemans.

La exposición se cierra con una sección dedicada a las mujeres pintoras, que incluye el descubrimiento de María Dolores de Salabert, antepasada de Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno, y aporta una nueva mirada sobre la presencia femenina en la historia del arte.