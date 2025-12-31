Agenda cultural
Mario, Peach, Toad y Toadette animarán la Nochevieja Infantil en Coria con música y bailes
Coria invita a los más pequeños a disfrutar de la Nochevieja Infantil el 31 de diciembre en la Plaza de San Pedro, con personajes y actividades para celebrar la llegada del nuevo año
Opciones muy diversas en Coria y en Cáceres.
Coria celebrará la Nochevieja Infantil en la Plaza de San Pedro
El municipio de Coria acogerá el próximo 31 de diciembre, a las 12.00 horas, una nueva edición de la tradicional Nochevieja Infantil, que tendrá lugar en la Plaza de San Pedro.
La celebración contará este año con la presencia de personajes muy queridos por los más pequeños, como Mario, la Princesa Peach, Toad y Toadette, que animarán la mañana con música, juegos, bailes y una divertida cuenta atrás infantil, pensada para que los niños disfruten de la llegada del nuevo año.
El Palacio de Congresos acoge el concierto 'A la Luz de las Velas' Especial Disney
El sábado 3 de enero de 2026, a las 17.30 horas, el Auditorio del Palacio de Congresos de Cáceres será el escenario del concierto de piano y violín A la Luz de las Velas – Especial Disney, una propuesta musical pensada para disfrutar en familia.
El evento se desarrollará bajo la luz de 1.500 velas, creando una atmósfera íntima y envolvente. El pianista Sigfrido Cecchini, junto a los músicos participantes, interpretará algunas de las melodías más emblemáticas de Disney, con temas de películas como La Sirenita o Frozen, transportando al público a un mundo de magia y emoción. El concierto, con una duración aproximada de 50 minutos, está recomendado para mayores de 3 años y está organizado por 'A la Luz de las Velas'.
Coria celebrará el Torneo 24 Horas de Fútbol Sala 'Navidad' 2025
El Pabellón Municipal de Deportes de Coria acogerá los días 3 y 4 de enero de 2026 una nueva edición del Torneo 24 Horas de Fútbol Sala 'Navidad' 2025, una cita deportiva ya tradicional en el municipio.
La competición se desarrollará durante toda la jornada, reuniendo a numerosos equipos y aficionados en un ambiente deportivo y festivo, propio de las fechas navideñas. El evento tendrá lugar en las instalaciones del pabellón, situado en la calle Olimpiada. El objetivo principal es promover el deporte y la convivencia entre participantes y público.
