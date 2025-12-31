El Periódico Extremadura figura como colaborador de la carrera
Miles de corredores se suman a la San Silvestre para despedir el año en una fría tarde en Cáceres
La carrera ha iniciado sobre las 18.00 horas en el entorno de la Plaza Mayor y el recorrido se ha alargado hasta los 2,8 kilómetros para finalizar en la avenida de España
Alrededor de 5.000 corredores han despedido el año participando en la San Silvestre de Cáceres. Este tradicional evento deportivo, convertido en una cita ineludible el último día del año, ha llenado las calles de la ciudad en una vigésimo octava edición marcada por frío. La carrera se ha iniciado sobre las 18.00 horas en el entorno de la Plaza Mayor y la Gran Vía y el recorrido se ha alargado hasta los 2,8 kilómetros para finalizar en la avenida de España, junto a la sede de Cajalmendralejo, uno de los patrocinadores de la actividad.
Raimundo Medina figura como organizador de la carrera y El Periódico Extremadura, como colaborador. "Somos un periódico centenario, un periódico de la calle, y siempre que haya un evento en la calle, el periódico estará presente", explicó durante la presentación del evento Raquel de San Macario, como representante de este diario.
El recorrido
El circuito ha recorrido las calles San Pedro y San Antón para subir por la avenida de España (impares), girar en la Fuente Luminosa y seguir por la avenida de España (pares) hasta llegar a Plaza de América.
Allí se enfiló por la avenida de Alemania hasta el cruce con la calle Argentina, regresando por la zona de los impares hasta la Plaza de América de nuevo y coger la avenida Antonio Hurtado hasta la glorieta de avenida de la Bondad. Después, los corredores han continuado por Antonio Hurtado, plaza de América y han terminado su trayectoria en la avenida de España.
El Quiosco de la Música ha sido el lugar una vez más donde se ha realizado el tradicional sorteo de regalos que incluyen viajes, bicis e incluso electrodomésticos.
El alcalde Rafael Mateos señaló en la presentación de la carrera que la imagen de la Plaza Mayor y las calles del recorrido "llenas de miles y miles de cacereños que quieren despedir el año haciendo deporte" es "emocionante", porque es una cita que llena la ciudad de color y de familias despidiendo el año de la mejora manera.
Asimismo, agradeció a la organización "el esfuerzo que hace" y a todos los servicios que colaboran de manera desinteresada para que sea posible este acontecimiento familiar, como la Policía Local "que se vuelca con la coordinación del evento", los servicios de limpieza "que dejan todo impecable después", y a todos los participantes "que contribuyen a que sea una vez más una noche impresionante".
