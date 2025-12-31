La nueva baliza V16, obligatoria desde 2026: ¿una buena medida de seguridad o un "sacaperras"? Esto opina Cáceres

En unas horas, el 2025 llega a su fin y da comienzo un nuevo año, el 2026. Y lo hace con polémica. A partir del 1 de enero se convierte en obligatorio tener la nueva baliza V16 para señalar accidentes de tráfico y averías, tal y como ha decidido la DGT. Miles de conductores, por no decir millones, han corrido estos días a comprarlo, pues se juegan una multa de unos 80 euros. De hecho, no ha sido raro verlo como regalo navideño.

Esta luz llega para sustituir a los ya antiguos triángulos de señalización, los cuales se consideraban «poco seguros» al tener que bajarse del vehículo para colocarlos, provocando a veces más accidentes. Sin embargo, es grande el descontento de la población porque, según aseguran muchos, «se ve menos todavía». Los propios cacereños también tienen su opinión al respecto.

Señal V16 en Cáceres. / Pablo Parra

La DGT defiende que «la baliza V16 conectada permite ser vista hasta una distancia de mil metros en condiciones óptimas». Sin embargo, hay quien puntualiza. «¿Qué hago si me quedo averiado tras una curva y no se ve la luz? ¿Cómo aviso?».

Es por eso que la propia Guardia Civil y bomberos recomiendan seguir teniendo a mano los triángulos. Eso mismo es uno de los motivos que ha 'mosqueado' a parte de la población. «Nos obligan a comprarlo o si no multa, pero luego que sigamos teniendo los triángulos por si acaso». También hay que prestar atención a la vida útil de las baterías y pilas, pues si se agotan y la policía lo ve en un control, también es motivo de multa.

"Es un sacaperras"

«Simplemente es un sacaperras», comentaba un ciudadano. «Cacharro», «despropósito», «una mierda» o «inutilidad» son otros de los adjetivos que ha recibido cuando se ha preguntado por él a los viandantes. «Si muchos conductores no ven las pedazo de luces de las ambulancias, ¿van a ver este lucecita pequeña? Esto lo implementa la DGT para sacarse un dinero. Nada más», comentaba un vecino. «Yo entiendo que por la noche se verá bastante más, pero por el día no se ve nada. No es una luz potente», añadía otro.

Además de señalizar mediante la luz, la señal avisa mediante GPS a la DGT de la ubicación exacta del accidente. Sobre esto, alguno opinaba que «la mayoría de coches modernos ya tienen incorporado un sistema de SOS con GPS».

Leoncia, con la baliza V16. / Pablo Parra

Son muchos los que lo ven como una medida completamente inútil. Sin embargo, otra facción de la población sí le ve su utilidad. «A mí me parece que sí da más seguridad porque hace que no tengamos que bajarnos del vehículo», afirmaba una vecina. «Mucha gente se queja de que además tenemos que pagarlo nosotros. ¿Quién paga los chalecos que también son obligatorios? La gente se queja por quejarse».

Una guerra abierta entre defensores y detractores con la DGT reculando en el medio. Lo cierto es que, polémica o no, la nueva baliza va a pasar a ser obligatoria. Cuesta entre 30 y 40 euros y es muy importante que esté homologada. Para saber si lo está o no realmente, en la propia web de la DGT se puede consultar.