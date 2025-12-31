Sociedad
¿Cuáles son los propósitos de los vecinos de Cáceres para 2026?: "Salud, trabajo y disfrutar más de la vida"
Cacereños de distintas edades coinciden en situar el bienestar social, la estabilidad laboral y el tiempo para uno mismo entre sus principales objetivos para 2026
El final de 2025 llega a Cáceres acompañado de reflexiones personales y buenos deseos. En las calles de la ciudad, varios vecinos han compartido sus propósitos para el nuevo año, dejando una fotografía clara de cuáles son las prioridades que marcan el inicio del calendario: la salud, el trabajo y el disfrute del día a día.
Propósitos
La salud ha sido el objetivo más repetido. Tanto jóvenes como personas de más edad han coincidido en señalar la importancia de cuidarse más, mantenerse bien y afrontar el año con energía. En algunos casos, este propósito se ha vinculado a la práctica de deporte o a la adopción de hábitos más saludables.
El ámbito laboral ha ocupado también un lugar destacado. Algunos de los participantes han apuntado como meta encontrar trabajo, mejorar la situación profesional o lograr una mayor estabilidad económica, una preocupación que sigue muy presente entre la ciudadanía al comenzar el año.
Otros vecinos han puesto el acento en disfrutar más de la vida, viajar, aprovechar el tiempo libre o dedicar más atención a uno mismo y a las personas cercanas. La familia, los amigos y las pequeñas cosas del día a día aparecen así como elementos clave entre los deseos para los próximos meses.
Testimonios
Hugo, por ejemplo, pide al 2026 poder acabar el grado de Producción Audiovisual y encontrar trabajo de algo relacionado, así como continuar con su proceso de cambio físico en el gimnasio y completarlo al 100%. Saray, por su parte, también quiere concluir sus estudios para empezar la carrera de Artes.
Yolanda y Belén tienen el propósito de apuntarse al gimnasio. Y, por último, Adrián, también quiere empezar a hacer ejercicio y lograr aprobar la oposición.
El conjunto de testimonios dibuja un Cáceres que inicia 2026 con los pies en el suelo, pero sin renunciar al optimismo. Propósitos sencillos, realistas y compartidos, que reflejan una aspiración común: vivir mejor y con mayor tranquilidad en el año que acaba de comenzar.
