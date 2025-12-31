Año de récord para Cáceres: el Museo Helga de Alvear suma su mejor registro histórico

El Museo Helga de Alvear de Cáceres cierra el año 2025 con un total de 215.421 visitas, una cifra récord desde su apertura que confirma la consolidación del proyecto museístico en el ámbito nacional e internacional. El balance anual, a fecha 30 de diciembre, coincide además con un ejercicio especialmente significativo para la institución, marcado por el fallecimiento de su fundadora, Helga de Alvear, el pasado 2 de febrero.

En el segundo año completo bajo la dirección de Sandra Guimarães, el museo alcanza este hito de visitantes al tiempo que refuerza sus principales líneas programáticas, entre ellas las exposiciones temporales de alcance internacional, los proyectos de participación comunitaria y las iniciativas orientadas a diversificar audiencias. Desde la institución destacan que estos resultados consolidan el posicionamiento del Helga como un espacio cultural dinámico y abierto.

Homenaje

Uno de los momentos más destacados del año es el homenaje a Helga de Alvear celebrado los días 20 y 21 de septiembre, en el que participan 7.592 personas. El tributo cuenta con la presencia de destacadas personalidades del mundo del arte e incluye un acto institucional, la apertura de nuevas salas, conciertos y visitas especiales. A este reconocimiento se suma, a finales de febrero, la programación especial con motivo del IV aniversario del museo, que supera las 40 horas de actividades gratuitas y reúne a 11.651 personas.

En el ámbito expositivo, el museo acoge la muestra temporal del artista británico Ryan Gander, abierta hasta el 20 de abril, y posteriormente inaugura una gran exposición individual de Santiago Sierra titulada "2.068 dientes, The Maelström, Archivo y Bandera negra", concebida como un homenaje a los más de 20 años de relación del artista con Helga de Alvear. Esta exposición se acompaña de actividades paralelas como una Artist Talk y una acción artística vinculada a su primera colaboración con la galería en 2003.

Presencia

La colección Helga de Alvear también tiene presencia fuera de Cáceres. En el marco de PhotoEspaña 2025, una parte de los fondos viaja a Madrid con la exposición "Después de todo. Fotografía en la Colección Helga de Alvear", que puede visitarse en la Serrería Belga entre el 2 de junio y el 27 de julio. Asimismo, la muestra "Susan Hiller. Dedicado a lo desconocido", organizada por el museo y comisariada por Andrew Price, inicia una itinerancia internacional con su presentación en Culturgest, en Lisboa.

Entre las exposiciones internacionales destaca también la antológica "My Atlas # Our Atlas", dedicada al artista suizo Thomas Hirschhorn, que recibe 4.006 visitas solo en la noche de su inauguración, el pasado 14 de noviembre. Esta muestra viajará en 2026 al Bündner Kunstmuseum Chur, en Suiza.

Participación cultural

Más allá de las exposiciones, el museo refuerza su perfil como espacio de participación cultural. Iniciativas como las Helga’s DJ Sessions, celebradas el último viernes de cada mes, atraen a nuevos públicos mediante la combinación de música electrónica y apertura nocturna. A lo largo del año, 12.585 personas participan en visitas guiadas y se desarrollan 320 talleres con 3.346 participantes. Además, 471 personas con discapacidad acceden a recursos de adaptabilidad, mientras que 1.233 forman parte de actividades dirigidas a colectivos en riesgo de exclusión, a las que se suman más de 6.000 beneficiarios del programa "Un Museo Abierto al Mundo".

De cara a 2026, el Museo Helga de Alvear avanza que mantiene una programación ambiciosa, que incluye la celebración de su IV aniversario los días 27 y 28 de febrero con la participación de Thomas Hirschhorn. También están previstas varias exposiciones temporales, entre ellas una muestra individual de Patricia Gómez y María Jesús González, que podrá visitarse entre junio y octubre, y la exposición colectiva "Dreamwork. Ancestors Echo in the House of Tomorrow", comisariada por Omar Kholeif, programada para noviembre y señalada por algunos medios especializados como una de las grandes citas expositivas del próximo año.