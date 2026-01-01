Las baldosas de Virgen de Guadalupe vuelven a levantarse y disparan las quejas vecinales en Cáceres por caídas y tropezones

Las baldosas que conectan la calle San Pedro de Alcántara con la calle Viena a través de la avenida Virgen de Guadalupe han vuelto a convertirse en motivo de queja vecinal. Los residentes denuncian que el pavimento se levanta “cada dos por tres”, generando un riesgo constante para los peatones en un tramo con elevada densidad de tráfico y por el que, de forma habitual, circulan vehículos pesados.

Según han señalado vecinos de la zona, los tropezones se repiten y la situación se agrava especialmente en los puntos donde la plataforma única soporta mayor presión, lo que provoca que las losas se desplacen, queden sueltas o sobresalgan varios centímetros sobre el nivel del suelo.

El problema se localiza en un eje clave de la ciudad, que enlaza dos de las principales vías peatonalizadas y comerciales del centro urbano. La avenida Virgen de Guadalupe, reabierta en 2019 tras una profunda remodelación, soporta un flujo constante tanto de peatones como de vehículos, una combinación que, según los vecinos, acelera el deterioro del pavimento.

La actuación ejecutada en esta avenida contó con un presupuesto final de 429.500 euros, tras la adjudicación a Asfaltos y Aglomerados Santano con una baja del 25% sobre el precio de licitación inicial. El diseño apostó por una plataforma al mismo nivel, con calzada central y amplias aceras de granito negro y gris, un modelo que ya se ha aplicado en otras calles de Cáceres.

Un problema recurrente en la ciudad

La preocupación por el estado de las baldosas no es nueva en Cáceres. En febrero de 2023, un vecino octogenario de Nuevo Cáceres fue trasladado al Hospital Universitario tras sufrir una caída provocada por una baldosa rota en la avenida de la Transhumancia, en Casa Plata, a la salida del Mercadona. El hombre necesitó 12 puntos de sutura en una mano y la ayuda de dos jóvenes resultó clave hasta la llegada de la ambulancia.

Ese mismo punto volvió a ser escenario de otra caída, que causó a otra persona un corte en la mano, un politraumatismo y la rotura de sus gafas.

Estado del pavimento. / El Periódico Extremadura

Las denuncias por el mal estado de los acerados se remontan a años atrás. Ya en 2011, un lector alertaba públicamente de las deficiencias en las baldosas del barrio de Nuevo Cáceres tras la caída de su esposa, que sufrió una rotura y desplazamiento de la cabeza del radio del brazo derecho y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

En aquella carta, el vecino reclamaba una actuación municipal para reparar las aceras y evitar accidentes, además de denunciar la falta de respuesta y representación vecinal ante problemas que afectan directamente a la seguridad de los peatones.

En el caso de Virgen de Guadalupe, los residentes insisten en que el problema se repite pese a las reparaciones puntuales y reclaman una solución más duradera. Consideran que el tipo de pavimento elegido y el tránsito permitido no son compatibles y temen que, si no se actúa, las caídas sigan produciéndose en una de las zonas más transitadas de la ciudad.