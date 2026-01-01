Cáceres despidió el año corriendo: Juan José Márquez y Alba Holguín han ganado una San Silvestre multitudinaria

Cáceres ha vuelto a despedir el año a la carrera. Más de 5.000 personas han participado este martes en la vigésimo octava edición de la San Silvestre Cacereña, una prueba ya consolidada como uno de los grandes acontecimientos deportivos y sociales del calendario local, que ha llenado de color, disfraces y ambiente festivo el centro de la ciudad pese al frío.

En el plano deportivo, la victoria en categoría masculina ha sido para Juan José Márquez, natural de Valencia de Alcántara y residente en Cáceres, que ha completado los 2,8 kilómetros del recorrido con un tiempo de 8:19. En mujeres, la primera clasificada en cruzar la meta instalada en el Paseo de Cánovas ha sido la cacereña Alba Holguín, que ha invertido 10:02 en finalizar el circuito.

¡Búscate en las imágenes de la San Silvestre de Cáceres! / Jorge Valiente

La prueba ha arrancado sobre las 18.00 horas desde el entorno de la Plaza Mayor y la Gran Vía, y ha vuelto a demostrar que despedir el año haciendo deporte se ha convertido en una tradición saludable y familiar para miles de cacereños.

Una ciudad volcada con el deporte

La carrera, organizada por Raimundo Medina y con la colaboración de El Periódico Extremadura, ha recorrido algunas de las principales arterias de la ciudad, con salida en el casco histórico y llegada en la avenida de España, junto a la sede de Cajalmendralejo, uno de los patrocinadores del evento.

Durante la presentación, la representante de este diario, Raquel de San Macario, ha subrayado el compromiso del periódico con este tipo de iniciativas: "Somos un periódico centenario, un periódico de la calle, y siempre que haya un evento en la calle, el periódico estará presente".

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha señalado que la imagen de la Plaza Mayor y de las calles del recorrido "llenas de miles y miles de cacereños que quieren despedir el año haciendo deporte" resulta "emocionante", y ha destacado el carácter familiar y festivo de una cita que ya forma parte de la identidad de la ciudad.

El circuito ha discurrido por las calles San Pedro y San Antón, para continuar por la avenida de España, girar en la Fuente Luminosa y seguir hasta la Plaza de América. Desde allí, los corredores han subido por la avenida de Alemania hasta el cruce con la calle Argentina, regresando por el lado impar hasta enlazar de nuevo con Plaza de América y la avenida Antonio Hurtado, antes de alcanzar la meta.

Como es tradición, el Quiosco de la Música ha acogido al término de la prueba el sorteo de regalos entre los participantes, con premios que han incluido viajes, bicicletas y electrodomésticos, poniendo el broche festivo a una tarde en la que Cáceres ha vuelto a demostrar que correr es también una forma sana y colectiva de decir adiós al año.