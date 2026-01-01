Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Proyecto del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica

Disputa vecinal por el mirador en San Marquino: problemas logísticos y falta de comunicación del Ayuntamiento de Cáceres

El Gobierno local ha avanzado en la licitación del mirador “sin consultar a los vecinos”, quienes critican la ubicación, el diseño y la falta de infraestructuras adecuadas para el futuro proyecto

Vistas al casco histórico de Cáceres desde San Marquino.

Vistas al casco histórico de Cáceres desde San Marquino. / Carlos Gil

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El proyecto para la construcción de un nuevo mirador en el barrio de San Marquino vuelve a generar un creciente malestar entre los residentes, que afirman que el Ayuntamiento de Cáceres ha avanzado en la licitación del proyecto sin haber consultado ni obtenido el consenso necesario. Así, los vecinos rechazan tajantemente el proyecto y denuncian una serie de problemas que afectan tanto al diseño como a la ubicación del mirador.

Un mirador que no cuenta con la aprobación vecinal

El conflicto continúa (se remonta a la legislatura anterior de Luis Salaya) pese a que desde el Gobierno local se llegó a manifestar que los vecinos habían aceptado el proyecto y las modificaciones propuestas por el Ejecutivo de Rafael Mateos.

Sin embargo, los residentes de San Marquino han aclarado que en ningún momento dieron su aprobación al proyecto. "Nosotros expusimos nuestro desacuerdo con la construcción del mirador en ese sitio, pero si seguían adelante con la obra, planteamos que la hicieran lo más alejada posible de las casas", afirman. Además, subrayan que no se dio ningún consentimiento, ni verbal ni escrito, ya que el proyecto aún no estaba definido y no había información suficiente sobre las decisiones finales.

La ubicación, un problema logístico

Uno de los mayores puntos de desacuerdo se refiere a la ubicación propuesta para el mirador. Según los vecinos, el lugar elegido, al final de la calle Venus, es "recondito" y "no tiene salida", lo que lo convierte en un sitio de difícil acceso.

Los residentes advierten de que el lugar elegido es tan estrecho y apartado que "ni las ambulancias tienen un fácil acceso en caso de una urgencia". Las calles por donde se pretende llevar los materiales de construcción son, según explican, "estrechas, de dirección única y no tienen salida". Esto dificultaría gravemente el transporte de los materiales y, según los vecinos, haría la obra "materialmente imposible".

Un diseño que no encaja con el entorno

El diseño del mirador también está siendo objeto de controversia. Los vecinos rechazan la construcción de lo que llaman un "helipuerto de hierro oxidado" que, según afirman, "no pega con el entorno".

El proyecto contempla una estructura de gran tamaño, suspendida en el aire, que los residentes consideran incompatible con el carácter del barrio. Además, alertan sobre los problemas derivados de la exposición al sol de la estructura, que podría hacerla incómoda para los visitantes, sobre todo durante los meses más calurosos. "El hierro se va a derretir. Y algún turista japonés se desmaya", señalan, en tono irónico, los afectados.

La falta de transporte y aparcamiento

Otro de los puntos críticos en el debate sobre el mirador es la falta de infraestructuras adecuadas en los alrededores del futuro mirador. Los vecinos señalan que el transporte público está a más de 400 metros del lugar, y el acceso es limitado, con un microbús que pasa solo cada 40 minutos.

En cuanto a los aparcamientos, la situación es aún más precaria. "El transporte público es un microbús que pasa cada 40 minutos", afirman los residentes, "y los aparcamientos son los justos para los vecinos, y solo suele haber sitio en el descampado junto a la carretera de subida a la Montaña".

El descampado en cuestión, según describen, "solo tiene basura, somieres, alambre de espino, hierbajos y cagadas de perro". Este entorno, lejos de ser adecuado para un proyecto turístico, ha sido duramente criticado por los residentes.

"Nos quieren colocar un mirador futurista y el coste ya supera los 170.000 euros”

El presupuesto y el futuro del proyecto

El presupuesto inicial del proyecto era de 72.000 euros, pero según los vecinos, ya ha subido a 140.000 euros. "Si tienen que añadir modificaciones para el transporte de los materiales, ya superarían con creces los 200.000 euros", alertan.

El proyecto se ha encarecido considerablemente debido a las dificultades logísticas de la zona, lo que ha generado aún más desconfianza entre los residentes. "Nos quieren colocar un mirador futurista", lamentan, "es una enorme plataforma de hierro oxidado suspendida en el aire y a pleno sol".

Alternativas y propuestas vecinales

Los vecinos no se quedan de brazos cruzados y han propuesto varias alternativas al proyecto actual. Señalan que el lugar ideal para la construcción del mirador es el sitio donde está el popular "Banco más Bonito de Cáceres", colocado por los propios residentes para que los turistas puedan disfrutar de unas vistas excepcionales.

"Es tan famoso que basta con mirar Google, las redes sociales, el GPS o en los mapas turísticos que se reparten a los turistas", explican. Este lugar, accesible y sin molestar a las casas cercanas, sería "una opción mucho más viable y económica". Los vecinos sugieren que bastaría con construir una "pequeña plataforma y una valla de madera" para hacer un mirador más discreto y respetuoso con el entorno.

La falta de comunicación con el ayuntamiento

Uno de los aspectos que más molesta a los vecinos es la falta de comunicación por parte del ayuntamiento. Según afirman, después de una reunión en verano en la que expusieron sus preocupaciones, no han recibido ninguna respuesta concreta ni información adicional sobre el proyecto.

"Nos dijeron que estudiarían las distintas opciones y nos las presentarían primero a nosotros", recuerdan. Sin embargo, "nos hemos enterado por los periódicos cuando el proyecto ya está cerrado y casi adjudicado", añaden, acusando al consistorio de haber "mentido" al no cumplir con sus compromisos de consultar a los vecinos.

El futuro del mirador en San Marquino sigue siendo incierto, y el descontento de los residentes no parece disminuir.

