Las formaciones sin representación municipal cargan contra la gestión del PP en el ecuador del mandato en Cáceres

Cuando se cumplen casi tres años de legislatura municipal, Una Extremadura Digna – Soberanía y Trabajo (UED-SyT) y Somos Cáceres han realizado una dura valoración de la gestión del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos (PP). El portavoz de UED-SyT, Óscar Pérez, ha afirmado que “el gobierno municipal ha sido incapaz de dar respuestas eficaces a los principales problemas que sufren las vecinas y vecinos de Cáceres”.

Desde ambas formaciones se ha advertido de una situación que consideran preocupante en ámbitos como la vivienda, la movilidad, la seguridad ciudadana, la sanidad y el desarrollo económico, sin que, a su juicio, el Ayuntamiento haya puesto en marcha políticas estructurales que permitan revertir estos déficits.

UED-SyT ha situado el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas de la ciudad. Pérez ha señalado que los precios actuales son “inasumibles para jóvenes y familias trabajadoras” y ha acusado al Ayuntamiento de no actuar frente a esta situación. “Los precios son inasumibles mientras el Ayuntamiento mira hacia otro lado”, ha afirmado.

La formación ha recordado las movilizaciones vecinales para declarar Cáceres como zona tensionada, una medida que, según han denunciado, el alcalde se ha negado a impulsar, lo que estaría agravando la especulación inmobiliaria y la escasez de vivienda asequible. También han criticado la falta de una política municipal propia que complemente las herramientas existentes en materia de vivienda.

Propuesta de Somos Cáceres

Por su parte, Somos Cáceres ha centrado sus críticas en el ámbito del desarrollo económico y empresarial. La presidenta de la formación, Raquel Iglesias, ha reclamado al gobierno municipal del Partido Popular la puesta en marcha de una oficina del emprendedor y del inversor para la ciudad.

Iglesias ha defendido que esta oficina debería funcionar como un punto único de encuentro y coordinación, en colaboración con la Consejería de Economía, la Consejería de Hacienda y el Instituto de Consumo de Extremadura (INCOEX), centralizando servicios de asesoramiento, información y tramitación dirigidos a emprendedores, empresarios e inversores.

Según ha explicado, el objetivo sería facilitar el acceso a recursos para la creación y consolidación de iniciativas empresariales, así como ofrecer asesoramiento sobre ayudas al autoempleo, políticas activas de empleo, líneas de apoyo empresarial y trámites administrativos de interés.

Además, Somos Cáceres ha señalado que esta oficina debería prestar asesoramiento especializado en materia de protección de los derechos de consumidores y usuarios, con especial atención a la regulación del comercio y las comunicaciones electrónicas, para lo que consideran clave la colaboración con INCOEX.

Desde la agrupación local de Somos Cáceres se ha afirmado que la gestión de la concejalía de Empresa, dirigida por Emilio Borrega, “deja mucho que desear”, al considerar que no ha desarrollado una política activa en este ámbito.

Movilidad y urbanismo

En materia de movilidad, UED-SyT ha denunciado los problemas de accesibilidad en el Casco Antiguo, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida, debido al empedrado irregular y la ausencia de soluciones eficaces. A ello se han sumado las obras que consideran mal planificadas y las campañas de asfaltado que provocan cortes de tráfico continuos y molestias vecinales.

Según Pérez, esta situación transmite una sensación de improvisación constante en la gestión urbana.

Mateos habla con ediles de su equipo de Gobierno en el salón de plenos municipal. / Jorge Valiente / Jorge Valiente

La seguridad ha sido otro de los puntos señalados. UED-SyT ha alertado de la infra-dotación de efectivos en la Policía Local y Nacional, insuficientes, a su juicio, para cubrir las necesidades reales de la ciudad. También han señalado la existencia de zonas mal iluminadas o mal diseñadas urbanísticamente en distintos barrios, lo que estaría generando inseguridad entre la ciudadanía.

Las formaciones también han advertido sobre los problemas demográficos y sociales de la ciudad, marcados por el envejecimiento y la despoblación, sin una estrategia clara para fijar población y garantizar servicios públicos de calidad.

En el ámbito sanitario, Pérez ha denunciado las listas de espera en atención primaria y en especialidades hospitalarias como cirugía, traumatología o ginecología. Además, ha reclamado de forma urgente la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio del Junquillo para descongestionar el de Aldea Moret.

“La ciudadanía está pagando las consecuencias de la falta de inversión y de la pasividad política del PP, tanto a nivel local como regional”, ha señalado.

“Tras casi tres años de mandato, el balance del alcalde Rafael Mateos es claro: muchos anuncios, pocas soluciones y una ciudad que no avanza”, ha concluido Óscar Pérez.

UED-SyT ha reiterado su compromiso de seguir defendiendo los intereses de Cáceres y ha avanzado que ya trabaja en la presentación de una candidatura para las elecciones municipales de 2027, mientras que Somos Cáceres ha insistido en la necesidad de un cambio profundo en las políticas municipales para impulsar el desarrollo económico y social de la ciudad.