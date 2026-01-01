Dos grandes promociones reactivan la construcción de pisos con el inicio del año y en pleno centro de Cáceres

El año ha comenzado con un impulso claro a la vivienda de obra nueva en el centro de Cáceres. Dos grandes promociones residenciales, situadas en enclaves estratégicos de la ciudad, han activado sus obras y han despertado un notable interés entre compradores e inversores. Se trata del edificio proyectado en la calle Maluquer, a escasos metros del paseo de Cánovas, y de la transformación del antiguo colegio Licenciados Reunidos en un nuevo complejo residencial.

Ambos proyectos suponen un paso más en la recuperación urbanística del centro y confirman el regreso de la construcción a zonas históricamente consolidadas, donde el suelo disponible es escaso y cada actuación genera expectación.

La construcción del nuevo edificio promovido por Edifissa y Fissa en el número 1 de la calle Maluquer ha cumplido ya casi dos años de trabajos y ha entrado en una fase decisiva. En las últimas semanas, las obras han avanzado de forma visible con el desescombro interior del inmueble, la retirada del tejado y la práctica desaparición del último piso de la estructura original.

El siguiente hito clave será la entrada de maquinaria pesada, prevista para las próximas semanas, que permitirá completar el derribo antes de iniciar la construcción de la nueva promoción residencial, compuesta por 17 viviendas en pleno centro de la ciudad.

Durante el proceso se ha producido un conflicto con el edificio colindante, en el número 4 de la calle León Leal, con el que el inmueble comparte un patio interior, una circunstancia que ha condicionado parte de los trabajos.

Un edificio más alto junto a Cánovas

El proyecto contempla un edificio de cinco alturas, dos más que el inmueble anterior, una opción autorizada por el Plan General Municipal desde 2010 en esta zona, situada a pocos metros del paseo de Cánovas. El solar se encuentra además en un entorno donde el planeamiento urbanístico permite un mayor desarrollo, con edificaciones de hasta seis plantas en los frentes que dan a Ronda del Carmen.

Este ámbito urbano ha vivido varios vaivenes en las últimas décadas. En los años noventa se aprobó un estudio de detalle que apostaba por edificios de gran altura, pero fue anulado posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al incumplir el planeamiento vigente. Fue el PGOU de 2010 el que finalmente abrió la puerta a un mayor aprovechamiento urbanístico del área.

Edifissa es un consorcio empresarial encabezado por Fissa, una compañía extremeña con fuerte implantación nacional en el sector servicios. En el proyecto también participan el grupo Monleón y el grupo Álvarez, integrado por empresas de ámbitos tan diversos como el agrícola, inmobiliario y agroquímico.

Según recoge la propia firma, la mayor parte de su capital procede de recursos propios, aunque en determinados proyectos incorpora socios para diversificar inversiones y facilitar la expansión territorial. En la actualidad, desarrolla actuaciones en Madrid, el arco mediterráneo y Sevilla, además de algunas promociones exclusivas en Extremadura. En Cáceres, el edificio de Maluquer supone su primera intervención.

El grupo Fissa, fundado en 1975 y con sede en Cáceres, ha alcanzado una facturación de 100 millones de euros y cuenta con una plantilla cercana a los 6.000 empleados. Especializada en limpieza, logística y almacenamiento, tiene una fuerte presencia en los sectores de sanidad, educación y administración pública.

Este crecimiento ha despertado el interés de la multinacional danesa ISS, que ha alcanzado un acuerdo para la adquisición de la firma extremeña, una operación que se ha hecho pública el pasado año. ISS, fundada en Copenhague en 1901, supera los 10.000 millones de euros de facturación y emplea a más de 500.000 trabajadores en 77 países.

Doce viviendas en el antiguo Licenciados

La segunda gran promoción del centro se ha puesto en marcha en el antiguo colegio Licenciados Reunidos, entre las calles García Plata de Osma y Sanguino Michel. En este caso, se trata de un proyecto de rehabilitación que dará lugar a 12 viviendas de obra nueva, impulsado por la promotora Propeis.

El edificio no será derribado, ya que se conservarán y rehabilitarán las construcciones existentes. La promotora destaca dos elementos singulares del inmueble: la calidad constructiva original y un patio interior que se integra con el patio de la iglesia de la Virgen de Fátima.

Impulso a Maluquer tras la reforma de Rodríguez Moñino /

La propuesta edificatoria fue aprobada por el Ayuntamiento de Cáceres el pasado mes de febrero y en marzo se publicó en el DOE la aprobación inicial del estudio de detalle.

Aunque la comercialización aún no ha comenzado, el interés es elevado. A través de un código QR instalado en la entrada del edificio, más de un centenar de personas se han inscrito ya para recibir información sobre el proyecto.

Desde la promotora se ha destacado la orientación este-sur-oeste del futuro residencial, una característica que permitirá aprovechar al máximo la luz natural en las viviendas, así como su ubicación en un entorno céntrico y consolidado.

Galería | Así está actualmente el antiguo 'Licen' de Cáceres /

El colegio Licenciados Reunidos nació en 1952 y fue uno de los centros educativos con mayor arraigo en la ciudad. Tras varias ampliaciones y traslados, en 1996 se inauguraron las actuales instalaciones en la calle Londres, lo que permitió liberar los edificios del centro, ahora reconvertidos en viviendas.

Con estas dos promociones, Cáceres ha iniciado el año con una clara apuesta por la regeneración residencial del centro urbano, una tendencia que vuelve a situar la vivienda en el corazón de la ciudad.