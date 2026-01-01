Jandrel Xavier y Pablo: así ha sido su llegada al mundo en Cáceres

El sonido de un llanto en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres volvió a protagonizar los primeros acordes de 2026 en Extremadura. Eran las 00:40 horas cuando Jandrel Xavier se convertía en el primer bebé nacido en la región en el nuevo año. Sus padre son originarios de Cabo Verde y llevan seis años residiendo en la capital cacereña.

Primero y último

Con 2,6 kilos de peso, llegó al mundo en la misma ciudad en la que viven sus padres, inaugurando así el calendario de nacimientos de 2026.

Es el primer hijo de esta pareja musical, formada por una pianista y un guitarrista. La madre ha explicado que el nombre del bebé es una especie de acrónimo o portmanteu: se compone del nombre del padre, Janinson, y de la madre, Andresse: Jandrel.

Además, último bebé de 2025 en Extremadura nació a las 22:38 horas en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Su nombre es Pablo, pesó 3,380 kilos y sus padres son de Miajadas.

Antes, a las 20:08 horas, nació María en el Hospital Materno Infantil de Badajoz. Ha pesado 3,036 kilos y sus padres son de la capital pacense.

A las 17:48 horas nació Brayan en el Hospital Virgen del Puerto de Plasencia y por la mañana, a las 11:28 horas nació Ishak en el Hospital de Campo Arañuelo.

Más alumbramientos

Con las primeras luces del día llegaron más buenas noticias. A las 6:15 horas, en el Hospital de Llerena, nació Irene, la segunda bebé del año en Extremadura. Sus padres, vecinos de la localidad, celebraron la llegada de la pequeña, que pesó 2,740 kilos.

Minutos después, a las 6:56 horas, el año seguía sumando vida en el Hospital de Mérida. Allí nació Sofía, una niña de 3,480 kilos, hija de padres procedentes de Almendralejo. Tres nacimientos que, en apenas unas horas, marcaron el inicio de un nuevo año en la región.