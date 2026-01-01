La Junta de Extremadura invierte más de un millón de euros en un hotel cuatro estrellas rural de Cáceres

La Junta de Extremadura ha impulsado un proyecto de renovación de la envolvente térmica de la Hospedería Conventual de Alcántara, una actuación que contará con un presupuesto total de 1.114.846,81 euros (IVA incluido) y que tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética, el confort interior y la integración arquitectónica del conjunto.

Según el proyecto básico y de ejecución, las obras se centrarán en la sustitución de todas las carpinterías exteriores del edificio, incluyendo las correspondientes a la zona del antiguo convento, la ampliación semi-nueva y la zona nueva del complejo hotelero. La intervención no afectará a los espacios interiores, las instalaciones ni a la urbanización exterior, ya que se trata de una actuación específica sobre la envolvente del edificio. Pretende, además de mejorar el comportamiento energético del edificio, corregir la falta de coherencia estética entre el volumen conventual original y las ampliaciones realizadas en las últimas décadas.

Documento

El documento técnico justifica la actuación en el deterioro y la escasa estanqueidad de las carpinterías actuales, muchas de ellas de madera, que presentan deformaciones por humedad y cambios térmicos, lo que repercute en un mayor consumo energético y en un menor confort para los usuarios. La solución planteada contempla la instalación de nuevas carpinterías de aluminio con rotura de puente térmico y vidrios de altas prestaciones, manteniendo carpinterías de acero en zonas específicas como el claustro, por razones técnicas y patrimoniales.

El proyecto, redactado por el estudio Paradigma Estudio S.L.P., establece un plazo de ejecución de seis meses para la realización de las obras, una vez adjudicadas. El presupuesto de ejecución material asciende a 749.073,98 euros, a los que se suman los gastos generales, el beneficio industrial y el IVA correspondiente.

Energético

Desde el punto de vista energético, la actuación permitirá reducir las pérdidas térmicas, mejorar la hermeticidad del edificio y avanzar en la sostenibilidad del complejo, sin alterar su uso actual ni su funcionamiento como hotel durante todo el año, con especial afluencia en la temporada estival.

La Hospedería de Alcántara es uno de los establecimientos de referencia del norte de la provincia de Cáceres y un recurso clave para el turismo cultural y rural en el entorno del Tajo Internacional, por lo que la actuación se enmarca en la estrategia de la Junta de Extremadura para mejorar la eficiencia y conservación del patrimonio público destinado a uso turístico.

El interior

El establecimiento cuenta con amplias habitaciones, grandes ventanales y espacios comunes luminosos que refuerzan la sensación de tranquilidad. La zona renovada ha permitido disponer de estancias cómodas y adaptadas a las necesidades actuales, mientras que sus instalaciones incluyen restaurante, pista de pádel y salones para eventos, lo que lo convierte también en un enclave idóneo para celebraciones y encuentros profesionales.

Entre los grandes atractivos patrimoniales de su entorno destacan el Puente Romano de Alcántara, construido en tiempos del emperador Trajano, y el Conventual de San Benito, dos monumentos que refuerzan el carácter histórico de la zona y que forman parte imprescindible de la visita.

Gastronomía

La oferta gastronómica del hotel se apoya en una cocina basada en productos típicos de la zona, respetando aromas y sabores tradicionales e incorporando sutiles toques de innovación. Platos representativos de la gastronomía extremeña se acompañan de una cuidada selección de vinos, en una propuesta pensada para poner en valor el producto local y la identidad culinaria del territorio.

La actual hospedería abrió sus puertas en 2007tras una inversión cercana a los cinco millones de euros, sobre el antiguo convento de San Francisco del siglo XV. El edificio, con más de 3.000 metros cuadrados, dispone de 30 habitaciones dobles, cafetería, restaurante y espacios comunes, además de una antigua fábrica de harina reconvertida en museo etnográfico. Desde sus inicios, la hospedería fue concebida como un elemento dinamizador del turismo comarcal, un objetivo que se ha visto reforzado ahora con el nuevo impulso a la Red de Hospederías de Extremadura.

Más inversiones

La Junta de Extremadura ha destinado dos millones de euros a la modernización, cambio de imagen y nuevo modelo de gestión de la Red de Hospederías, un proyecto presentado a comienzos de 2025 que se irá materializando progresivamente en los distintos establecimientos.

La red está compuesta por ocho hoteles de cuatro estrellas, siete en la provincia de Cáceres y uno en Badajoz, ubicados en Alcántara, Garrovillas de Alconétar, Torrejón el Rubio, Jerte, San Martín de Trevejo, Las Mestas, Hervás y Llerena. Todos ellos se asientan sobre edificios históricos rehabilitados, pensados para ofrecer vacaciones singulares rodeadas de naturaleza, patrimonio y buena gastronomía.