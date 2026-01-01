Sociedad
La nueva estrella de TikTok de Cáceres tiene 65 años, es universitario y supera los 20.000 seguidores en TikTok
Su hijo Álex, que lleva su cuenta, ha subido un vídeo en el que sus compañeros de clase le dan una sorpresa y una tarta
La historia de Miguel Ángel Bravo, el abuelito universitario de Cáceres, es de película. Cuando se jubiló, no se esperaba en absoluto lograr lo que está consiguiendo en la actualidad. En este inicio de 2026 ha conseguido superar los 20.000 seguidores en TikTok y lo ha celebrado con una emotiva publicación en sus redes sociales en la que sus compañeros de clase le dan una sorpresa con un aplauso enorme y una tarta.
Redes sociales
Ha conseguido crecer tanto en redes sociales gracias a que está contando cómo es el día a día en sus estudios al iniciar a los 65 años la carrera de Historia y Patrimonio en la Facultad de Filosofía y Letras del campus cacereño de la UEx.
«Todo el mundo me pregunta que por qué, que cuál es la necesidad de ponerme a estudiar a estas alturas de la vida. Los motivos son sencillos. El primero, mi hijo, que me motivó a retomar los estudios. Y también, que me gusta mucho la historia y tener más conocimientos. Por otro lado, tengo ese afán por superarme y hacer todo lo que no pude en su día», explica Bravo. En su momento, solo estudió hasta Bachillerato y, por circunstancias de la vida, se puso a trabajar. En septiembre del año pasado se presentó a las pruebas de admisión de la UNED, y aprobó. Pero gracias a los ánimos de su familia, realizó en abril el examen de mayores de 45 años de la Universidad de Extremadura, y también lo superó. Ya podía escoger el grado que más le gustase.
Historia
¿Y por qué historia? Bravo es un apasionado de este mundo, busca siempre conocer el origen del ser humano y estudiar el pasado. «El otro día, emitieron en televisión un reportaje de egipcios y lo vi entero, dos horas duraba», señala. Además, la integración con los jóvenes no fue complicada. «Los primeros días llegué con un poco de recelo. De hecho, tengo una graciosa anécdota. Cuando entré en clase por primera vez, todos se sentaron porque pensaban que yo era el profesor. En los dos meses que llevo, me han cogido cariño y me están ayudando en todo lo que necesito. Yo he vuelto a ser un chaval a pesar de la diferencia de edad», reconoce.
Los profesores, que la mayoría son más jóvenes que él, también le animan: «Me dicen que es fenomenal que siga estudiando, que se alegran de ver a gente de mi generación con ganas de ir a clase».
