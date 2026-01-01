Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo suceso trágico en la provincia de Cáceres por inhalación de monóxido de carbono: fallece un hombre de 53 años en Ceclavín

Un hombre de 53 años ha perdido la vida y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono

En el suceso intervino una unidad medicalizada del SES y la Guardia Civil.

En el suceso intervino una unidad medicalizada del SES y la Guardia Civil. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

Un hombre de 53 años ha fallecido y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un trágico incidente ocurrido en la localidad cacereña de Ceclavín.

Hospital de Coria

Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital de Coria para recibir evaluación y tratamiento.

Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ceclavín, junto con una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la atención de los afectados y en la gestión del suceso.

Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la intoxicación.

