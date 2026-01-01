En Ceclavín
Nuevo suceso trágico en la provincia de Cáceres por inhalación de monóxido de carbono: fallece un hombre de 53 años en Ceclavín
Un hombre de 53 años ha perdido la vida y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono
Un hombre de 53 años ha fallecido y una mujer de 86 ha resultado intoxicada por monóxido de carbono en un trágico incidente ocurrido en la localidad cacereña de Ceclavín.
Hospital de Coria
Según ha informado el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, la mujer fue atendida en el lugar por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada al Hospital de Coria para recibir evaluación y tratamiento.
Hasta el lugar se desplazaron profesionales del Punto de Atención Continuada (PAC) de Ceclavín, junto con una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES) y efectivos de la Guardia Civil, quienes colaboraron en la atención de los afectados y en la gestión del suceso.
Las autoridades investigan las circunstancias que provocaron la intoxicación.
- El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
- La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
- Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros
- Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
- Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
- Flo', un cacereño más en una popular churrería de Cáceres: 'El mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz
- Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector
- La ciudad que dejó de crecer: Cáceres solo ha ganado 1.500 habitantes en 15 años