La patatera y la Torta del Casar superan al jamón y conquistan a turistas en Cáceres, según Thibisay Hernández, dependienta de una tienda de souvenirs

Aunque el jamón es un clásico, la patatera y la torta del Casar son los productos de alimentación que más curiosidad generan entre los turistas que visitan la ciudad

Thibisay Hernández, dependienta de La casa del pimentón en Cáceres.

Thibisay Hernández, dependienta de La casa del pimentón en Cáceres. / Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

Cáceres se llena de visitantes durante las fiestas y, con ellos, aumenta la curiosidad por los souvenirs y productos típicos de la ciudad. Thibisay Hernández, dependienta de La Casa del Pimentón, una tienda de souvenirs y alimentación situada en la Plaza Mayor, detalla cuáles son los artículos que más atraen a quienes visitan la capital cacereña.

Productos más vendidos

Según Hernández, los imanes y dedales son los productos más vendidos a los turistas. En cuanto a alimentación, aunque el jamón es el producto español más reconocido internacionalmente, son la patatera y la torta del Casar los que despiertan mayor curiosidad por ser menos conocidos fuera de la región. También los chorizos de ciervo llaman la atención, sobre todo entre los visitantes extranjeros.

"El jamón es un clásico que todos conocen"

"La patatera resulta bastante llamativa, porque muchos la prueban por primera vez aquí. Y por supuesto, el jamón sigue siendo un clásico que todos reconocen", explica Hernández. Además, señala que estas Navidades han sido especialmente concurridas, con muchos turistas recorriendo la Plaza Mayor durante las mañanas, y llevándose también pimentón y postales como recuerdo de su visita. La presencia de visitantes en la zona histórica de Cáceres no solo refleja el interés por el patrimonio y la gastronomía local, sino también el auge de los souvenirs como forma de llevarse un pedacito de la ciudad a casa.

Tracking Pixel Contents