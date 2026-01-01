La salud, y la salud mental y emocional, principal petición de Cáceres a la Virgen de la Montaña

Al cerrar el año viejo y al recibir el nuevo, la Cofradía de la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad de Cáceres, ha lanzado sendos mensajes en sus redes socales y, lo más novedoso, ha hecho un llamamiento a los cacereños para que hagan públicas sus peticiones a la venerada imagen. "Ponemos nuestras intenciones y agradecimientos a los pies de la Santísima Virgen de la Montaña. Gracias por haber sido guía, consuelo y amparo en cada día de este año que hoy concluye", lanzó en su primer mensaje del 31 de diciembre la hermandad. "Pedimos que tu luz nos siga acompañando en el nuevo año que está por comenzar, derramando tu bendición sobre cada hogar y manteniendo viva nuestra fe, tradiciones y amor que te profesamos. Bajo tu manto y de tu mano seguimos en el camino", concluía.

Y el primer día de 2026 la cofradía ha lanzado la siguiente misiva: "Estrenamos el año de la mejor manera posible: bajo su mirada. Hoy, 1 de enero, subimos con el corazón al Santuario para poner en manos de nuestra Madre cada uno de los 365 días que tenemos por delante. En esta festividad de Santa María, Madre de Dios, le pedimos que su protección no falte en ningún hogar de Cáceres y que sea consuelo para quienes más lo necesitan. Que la Virgen de la Montaña guíe vuestros pasos y llene de esperanza vuestros proyectos en este 2026. Empezar el camino a su lado es nuestra mayor alegría y seguridad. ¿Qué deseo o petición quieres poner hoy a los pies de nuestra Patrona? Escríbelo en los comentarios", anima a los feligreses.

No han tardado en responder los cacereños, que masivamente han pedido a la Virgen salud y salud mental y emocional. Y es que se trata de un tema que preocupa a la sociedad actual. La salud mental y emocional ha sido durante décadas la gran olvidada dentro del concepto de bienestar. Sin embargo, en los últimos años ha ido ganando el espacio que merece en el debate público, en la agenda política y en la conversación cotidiana. No se trata de una moda ni de una cuestión secundaria, sino de un pilar fundamental para que las personas puedan desarrollar una vida plena, autónoma y equilibrada.

Hablar de salud mental implica reconocer que el bienestar no depende únicamente de la ausencia de enfermedades físicas. Pensar, sentir y relacionarse de forma saludable condiciona nuestra capacidad para trabajar, estudiar, mantener vínculos afectivos y afrontar las dificultades inevitables de la vida. Cuando la salud emocional se resiente, todo lo demás comienza a tambalearse.

Mucho más que la ausencia de enfermedad

La salud mental no se limita a no padecer un trastorno diagnosticado. Incluye aspectos como la autoestima, la gestión de las emociones, la capacidad de adaptación al cambio o la forma en que afrontamos el estrés y la frustración. Una persona puede no tener una patología clínica y, aun así, experimentar un profundo malestar emocional que afecte a su día a día.

Ansiedad, tristeza persistente, agotamiento emocional o sensación de vacío son realidades cada vez más frecuentes en una sociedad marcada por la incertidumbre, la precariedad laboral, la hiperconectividad y la presión constante por el rendimiento. Ignorar estas señales no las hace desaparecer; al contrario, suele cronificarlas.

Uno de los principales obstáculos para cuidar la salud mental sigue siendo el estigma. Durante mucho tiempo, expresar malestar emocional se ha interpretado como un signo de debilidad o falta de carácter. Este prejuicio ha llevado a muchas personas a ocultar su sufrimiento, retrasando la búsqueda de ayuda y agravando los problemas.

Normalizar el cuidado psicológico es un paso imprescindible. Igual que se acude al médico ante un dolor persistente, debería asumirse con naturalidad la consulta a un profesional de la salud mental cuando las emociones desbordan o bloquean la vida cotidiana.

Una responsabilidad individual y colectiva

Cuidar la salud mental no es solo una tarea individual. Requiere también entornos laborales saludables, sistemas educativos que fomenten la inteligencia emocional y servicios públicos accesibles y bien dotados. La prevención, la detección temprana y la atención continuada son claves para evitar que el malestar se convierta en enfermedad.

Invertir en salud mental no es un gasto, sino una inversión social. Mejora la calidad de vida, reduce el absentismo laboral, fortalece la cohesión social y previene problemas de mayor gravedad a largo plazo.

Hablar, pedir ayuda, descansar, poner límites y dedicar tiempo a uno mismo no son actos egoístas, sino necesarios. La salud emocional se construye día a día, con pequeños gestos y con una mirada más compasiva hacia uno mismo y hacia los demás.

Reconocer la importancia de la salud mental y emocional es, en definitiva, reconocer nuestra propia humanidad. Solo desde ese cuidado integral es posible construir una sociedad más sana, justa y consciente. Un asunto candente que también desde el ámbito religioso queda patente, esta vez a través de las rogativas de los cacereños a la Virgen de la Montaña.