Víctor Manuel actuará en Cáceres en abril de 2026 con su gira “Solo a solas conmigo”

Víctor Manuel ha incluido a Cáceres en su gira “Solo a solas conmigo”, con un concierto programado para el 17 de abril de 2026 en el Gran Teatro, según ha anunciado la promotora Backstageon Conciertos a través de sus canales oficiales.

El artista llegará a la capital cacereña con un formato escénico concebido como un recital íntimo, en el que se presenta en solitario ante el público para repasar parte de su trayectoria musical. La gira, prevista para 2026, apuesta por una puesta en escena sobria y cercana, centrada en la voz y las canciones del cantautor asturiano.

El concierto se celebrará en el Gran Teatro de Cáceres, uno de los espacios culturales de referencia de la ciudad, y forma parte del calendario de actuaciones previstas en este recinto para la próxima temporada. Las entradas ya se encuentran a la venta tanto en la página web del Gran Teatro como en sus taquillas físicas.

Víctor Manuel cuenta con una extensa carrera artística que se ha prolongado durante varias décadas y ha dejado temas ampliamente reconocidos dentro de la música española. Su regreso a los escenarios con esta gira supone una nueva oportunidad para reencontrarse con el público en un formato más personal y directo.