La visita más especial: los Reyes Magos suben este domingo a la Montaña y estarán con la patrona de Cáceres

Los Reyes Magos de Oriente subirán este domingo al santuario de la Montaña para hacer la visita más especial de la Navidad: a la patrona de Cáceres. Sus Majestades llegarán al templo a las doce y media del mediodía e invitan a todos los cacereños que lo deseen a compartir con ellos esos instantes.

No será el último evento de los Reyes en esa fecha. Arema ha programado una cena ese mismo día en el hotel Barceló V Centenario a partir de las 22 horas para contribuir a que todos los niños de la ciudad tengan regalos en una fecha marcada en rojo en el calendario.

El cubierto de adultos costará 40 euros, y el de niños hasta 14 años, 20. También se ha habilitado un número de cuenta para participar como fila cero. En la cena se sorteará una visita de los Reyes Magos al domicilio de la familia ganadora en la noche del 5 de enero.