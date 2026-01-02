Los 12 propósitos de la provincia de Cáceres para 2026

Con la llegada de 2026, la provincia de Cáceres encara desafíos estructurales que han marcado la última década. Entre la despoblación rural, la necesidad de diversificar el turismo o la apuesta por el patrimonio cultural, repasamos doce propósitos que, basados en datos reales, pueden marcar el rumbo de la provincia este año.

Frenar la despoblación

‘La España vaciada’, como se suele decir. Extremadura es una de esas regiones cada vez más envejecidas y despobladas, siendo este uno de sus mayores problemas. En la última década, son decenas de municipios, sobre todo los de menos de 1.000 habitantes, los que han visto como, poco a poco, se ha ido reduciendo su población para marchar a las ‘grandes’ ciudades de la región, si es que no se marchan a otras comunidades. Además, los nacimientos se han reducido drásticamente.

Crear un plan integral de repoblación rural con incentivos fiscales, viviendas y servicios públicos más eficaces será fundamental en 2026, como reclaman colectivos locales y expertos.

Turismo sostenible

La provincia de Cáceres presenta un enorme abanico de posibilidades, más allá de la capital, Patrimonio de la Humanidad y que, de por sí, ya es un gran atractivo.

No obstante, la provincia también está impulsando circuitos turísticos por territorios UNESCO, integrando Monfragüe, Tajo-Tejo Internacional y Villuercas‑Ibores‑Jara para diversificar la oferta y atraer turismo de naturaleza y cultural durante todo el año.

Combatir efectos climáticos

En verano, el calor es un grave problema para una de las provincias famosas por sus altas temperaturas. Eso afecta también al turismo que, en algunos casos, huye hacia lugares más frescos. Y no solo el calor, sino uno de sus efectos como es la propagación de incendios, fenómeno que hemos vivido el ya pasado año en el Valle del Jerte.

El turismo rural sufrió en 2025 un descenso leve de ocupación respecto al récord del año anterior, y en 2026, el reto será consolidar este sector sin depender tanto de la estacionalidad climática, promoviendo experiencias alternativas y más variadas durante todo el año. Las piscinas naturales y gargantas se proclaman alternativas estrella, por lo que su fomento y cuidado es más que necesario.

Extender la conectividad rural

Muchas localidades pequeñas aún sufren falta de conectividad digital y de transporte, lo que limita oportunidades de teletrabajo, educación online o desarrollo de negocios locales. Ampliar la accesibilidad a internet de alta velocidad y mejorar la oferta de transporte público rural es un propósito clave para reducir la brecha entre ciudad y campo.

Proteger el patrimonio

Es bien sabida la calidad del patrimonio con el que cuenta la provincia de Cáceres. Pero este hay que cuidarlo. Los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad, como el casco histórico de Cáceres o el Real Monasterio de Guadalupe, son un activo invaluable. La conservación de estos bienes, así como la rehabilitación de castillos, iglesias o antiguas rutas culturales, debe reforzarse para fortalecer la identidad local y atraer visitantes durante todo el año.

Por ello, tenemos el ejemplo de las obras de mejora del Museo de Cáceres y su aljibe, uno de los laterales de la iglesia de la Preciosa Sangre o la tercera fase de la reforma de la muralla de la ciudad.

Además, la provincia alberga grandes espacios naturales, como el Parque Nacional de Monfragüe y las reservas de biosfera, que son motores potenciales de ecoturismo. Proteger estos entornos mediante planes de conservación y fomentando actividades responsables (senderismo, observación de aves, astroturismo) será clave en 2026.

Dinamizar la economía rural

Más allá del turismo, la provincia necesita apoyar la economía local en sectores como la agroindustria, la artesanía o las energías renovables. Crear condiciones atractivas para pequeños empresarios y cooperativas, con incentivos y acompañamiento, puede ayudar a crear empleo sostenible fuera de las capitales y desarrollar, así, la economía rural.

Mejorar la movilidad interna

La movilidad en Extremadura y en Cáceres es un reto que lleva décadas tratándose. No vamos a mencionar el AVE porque no merece la pena, pero sí la autovía Cáceres-Badajoz que se encuentra en proceso de construcción. Conectar las dos capitales de provincia por una vía de sentido único era una necesidad imperiosa desde que se puso sobre la mesa esta posibilidad hace 35 años. Repito, 35 años. El primer tramo de la vía tenía prevista su finalización en el año 2026 , pero se retrasará.

Por otro lado, muchos pueblos carecen de transporte regular hacia las ciudades o entre sí, lo que restringe el acceso a servicios, empleo y ocio. Un propósito para 2026 podría ser ampliar y ajustar rutas, horarios y medios (incluido el transporte compartido), facilitando así la vida cotidiana de los residentes.

Aumentar la oferta educativa y formativa

La provincia de Cáceres, comparado con otros lugares, tiene una escasa oferta educativa. Por ello, el riesgo de fuga de talento es más que evidente. Para 2026 se puede reforzar centros de formación profesional, título más pedido actualmente, y universitaria vinculados a sectores estratégicos locales, desde turismo sostenible hasta tecnologías verdes, apoyando la retención de jóvenes en la provincia.

Impulsar la gastronomía y productos locales

Existen varias ferias regionales que impulsan la gastronomía extremeña y cacereña. La gastronomía es una carta de presentación potente: desde los cerezos en flor del Valle del Jerte, los cuales han sido destacados incluso internacionalmente como destino de turismo arbóreo, hasta los quesos, aceites, embutidos, miel y vinos locales.

Promover rutas gastronómicas o más ferias y mercados puede fortalecer la economía local y atraer visitantes con intereses culinarios.

Garantizar la salud pública en zonas dispersas

La dispersión poblacional complica el acceso a servicios sanitarios básicos. En 2026, un objetivo prioritario debe ser reforzar la atención primaria y los servicios móviles de salud en las zonas más remotas, asegurando que todos los habitantes, vivan donde vivan, tengan acceso a atención y prevención de calidad.

Un gran avance fue el de la apertura del Servicio de Cirugía Vascular en el Hospital Universitario de Cáceres, lo cual permitía que los habitantes de toda la provincia dejen de tener que acudir hasta Badajoz, ocasionando en múltiples ocasiones un gran perjuicio. Actuaciones así son más que necesarias, sobre todo para los habitantes de los pueblos más remotos.

Fomentar la cohesión social

Reinvertir en la vida social y comunitaria de los pueblos es un propósito integral para 2026. Crear redes comunitarias, actividades intergeneracionales o programas culturales fortalecerá el tejido social de municipios afectados por el envejecimiento o la pérdida de población.

2026, año para soñar

El 2026 se presenta como un año muy ilusionante. Cáceres se convierte en Ciudad Europea del Deporte, y, además, seguirá fomentando la cultura con su candidatura a Capital Europea en 2031. Por eso, la provincia arranca 2026 con un plan claro para apoyar la actividad cultural y deportiva en sus municipios con el Plan Activa Cultura y Deporte 2026. Este destina 2,8 millones de euros en ayudas que podrán solicitar ayuntamientos y entidades locales hasta finales de enero. El objetivo es reforzar la oferta cultural, la formación, actividades de música, deporte y dinamización comunitaria en zonas con menos de 20 000 habitantes.

Además, se cumplen 40 años de la plocamación de la ciudad de Cáceres como Patrimonio de la Humanidad, un hecho que será celebrado a lo largo del año, y por lo que una de las reuniones de la Asamblea del Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad (GCPH) será en esta ciudad.

La provincia de Cáceres afronta 2026 con una mezcla de expectativa, cautela y necesidad de cambio. Los datos dibujan un territorio con enormes potencialidades que se muestran en su patrimonio, naturaleza, energías limpias e identidad cultural, pero también con problemas persistentes que no admiten más dilaciones: la despoblación, el envejecimiento, la desigualdad territorial y la dificultad para generar oportunidades estables fuera de los grandes núcleos urbanos.

Como hacemos todas las personas (o la mayoría), el paso de un año a otro es el mejor momento para mirarse a sí mismo, ver tus aciertos y carencias, y hacer un repaso de cara al año nuevo que está por comenzar. Extremadura y la provincia de Cáceres tienen muchos aspectos positivos, pero siempre hay facetas mejorables. Uno de los propósitos de los extremeños es que estas se perfilen.