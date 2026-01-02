Alcántara (Cáceres) refuerza su atractivo con una reforma clave en su hospedería histórica

La renovación de la envolvente térmica de la Hospedería Conventual de Alcántara, impulsada por la Junta de Extremadura, ha supuesto mucho más que una intervención técnica sobre un edificio histórico. El proyecto, con una inversión superior a 1,1 millones de euros, ha sido concebido como una actuación estratégica para mejorar la experiencia del visitante, reforzar la sostenibilidad del complejo y consolidar su papel como motor del turismo rural y cultural en el entorno del Tajo Internacional.

La actuación, centrada en la sustitución de carpinterías exteriores y la mejora del comportamiento energético del edificio, ha planteado una serie de efectos directos e indirectos que van desde el confort de los huéspedes hasta la proyección futura de la Red de Hospederías de Extremadura.

Uno de los principales impactos de la renovación ha sido la mejora del bienestar interior de las habitaciones y zonas comunes. La instalación de nuevas carpinterías con rotura de puente térmico y vidrios de altas prestaciones ha permitido reducir corrientes de aire, ruidos exteriores y pérdidas de temperatura.

Esto se ha traducido en estancias más silenciosas, estables térmicamente y agradables durante todo el año, un aspecto especialmente valorado tanto en los meses de frío como en los picos de calor del verano, cuando la hospedería registra una elevada ocupación.

Ventajas a largo plazo en edificios históricos

La mejora de la eficiencia energética en inmuebles patrimoniales ha aportado beneficios que van más allá del ahorro inmediato. En el caso de la Hospedería de Alcántara, la intervención ha permitido alargar la vida útil del edificio, reducir su huella ambiental y adaptar un conjunto histórico a los estándares actuales sin alterar su valor arquitectónico.

A largo plazo, este tipo de actuaciones ha contribuido a disminuir los costes de mantenimiento, a reforzar la sostenibilidad del patrimonio público y a garantizar su uso continuado como recurso turístico de calidad.

La elección de la empresa encargada de ejecutar las obras se ha realizado mediante un procedimiento de licitación pública, conforme a la normativa vigente en contratación del sector público. El proceso ha valorado criterios técnicos, económicos y de solvencia, con especial atención a la experiencia en intervenciones sobre edificios históricos y a la capacidad de cumplir los plazos establecidos, fijados en seis meses.

Alcántara, entre sábanas y sueños / El Periódico

Para minimizar las molestias a los huéspedes, el proyecto ha previsto una planificación por fases y una intervención exclusivamente exterior, sin afección a las estancias interiores ni a los servicios del hotel. Esta organización ha permitido mantener el establecimiento operativo durante todo el año, ajustando los trabajos a los periodos de menor ocupación siempre que ha sido posible.

La selección de materiales ha sido uno de los puntos clave del proyecto. Se ha apostado por soluciones contemporáneas, como el aluminio con altas prestaciones térmicas, combinadas con la conservación de carpinterías de acero en espacios sensibles, como el claustro, por razones técnicas y patrimoniales.

El criterio ha sido claro: mejorar el rendimiento energético sin romper la coherencia estética ni desvirtuar el carácter histórico del antiguo convento de San Francisco.

Impulso al turismo del Tajo Internacional

La modernización de la hospedería ha tenido un efecto tractor sobre el turismo rural y cultural del entorno. Alcántara, con referentes patrimoniales como el Puente Romano y el Conventual de San Benito, ha reforzado su posición como destino tranquilo y de calidad, vinculado a la naturaleza, la historia y la gastronomía.

La mejora del alojamiento ha contribuido a prolongar estancias, atraer a un perfil de viajero más exigente y consolidar la oferta turística en el norte de la provincia de Cáceres.

El Bar Lisboa de Alcántara / Miguel Ángel Muñoz

Tras la intervención, la Hospedería de Alcántara se ha integrado en las acciones de promoción conjunta de la Red de Hospederías de Extremadura, destacando su compromiso con la sostenibilidad, el confort y la rehabilitación respetuosa del patrimonio.

La estrategia ha combinado campañas institucionales, presencia en ferias especializadas y acciones de comunicación centradas en la experiencia de descanso, la gastronomía local y el entorno natural del Tajo Internacional.

De cara al futuro, la Junta de Extremadura ha estudiado la incorporación de nuevas medidas sostenibles en la red, como la mejora de la eficiencia en sistemas de climatización, la reducción del consumo de agua, la implantación de energías renovables o la gestión responsable de residuos.

Estas iniciativas se han enmarcado en el plan global de modernización de la Red de Hospederías, dotado con dos millones de euros, con el objetivo de consolidar un modelo turístico basado en la calidad, el respeto al entorno y la conservación del patrimonio histórico.