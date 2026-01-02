Antonio Reyes Huertas falleció dejando huella cultural en Cáceres

El 11 de agosto de 1952, en su finca de Campos del Ortiga, falleció el periodista y escritor Antonio Reyes Huertas, exdirector de este diario y comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio.

El sepelio tuvo lugar a las siete de la tarde del día siguiente en Campanario, localidad de la que era Hijo Predilecto.

A lo largo de su trayectoria desarrolló una intensa labor en la prensa, donde ejerció tanto como redactor como en tareas de dirección, siempre vinculado a un periodismo atento a la realidad social y cultural de su tiempo.