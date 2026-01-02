Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Antonio Reyes Huertas falleció dejando huella cultural en Cáceres

Murió el 11 de agosto de 1952 y fue enterrado el día siguiente en Campanario

Muere Antonio Reyes Huertas.

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El 11 de agosto de 1952, en su finca de Campos del Ortiga, falleció el periodista y escritor Antonio Reyes Huertas, exdirector de este diario y comendador de la Orden de Alfonso X el Sabio.

El sepelio tuvo lugar a las siete de la tarde del día siguiente en Campanario, localidad de la que era Hijo Predilecto.

A lo largo de su trayectoria desarrolló una intensa labor en la prensa, donde ejerció tanto como redactor como en tareas de dirección, siempre vinculado a un periodismo atento a la realidad social y cultural de su tiempo.

Más transporte público para una Cáceres cohesionada: reclaman horarios de autobús más amplios en barrios y pedanías

Doblete de conciertos a la luz de las velas en Cáceres

Alcántara (Cáceres) refuerza su atractivo con una reforma clave en su hospedería histórica

Juan Ramón Corvillo, abogado de Cáceres: "Oriente ya no orienta"

Los 12 propósitos de la provincia de Cáceres para 2026

La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres

Nuevo suceso trágico en la provincia de Cáceres por inhalación de monóxido de carbono: fallece un hombre de 53 años en Ceclavín
