La casa con mejor iluminación de Navidad está a un paso de Cáceres

Lo que empezó como una forma de combatir la angustia se ha transformado, tres años después, en un espectáculo de luz, emoción y solidaridad. La familia de Natalia Silgado abre cada Navidad las puertas de su casa en la urbanización Las Arenas de Malpartida de Cáceres para compartir un montaje luminoso al estilo estadounidense que ya se ha convertido en parada obligada para visitantes llegados de distintos puntos de Extremadura.

La iniciativa nació en 2022, cuando Vega, la hija de Natalia, se enfrentaba a una compleja operación de columna. «Para desquitarnos un poco de esa preocupación y porque nos encanta la Navidad, decidimos decorar la casa como hacen en Estados Unidos», explica. Mientras esperaban el ingreso hospitalario, la familia empezó a planificar el proyecto en pleno verano, pensando que la decoración serviría como bienvenida cuando la niña regresara a casa. La recuperación fue rápida, casi milagrosa, y en apenas una semana estaban celebrando el alta médica rodeados de luces navideñas.

Desde aquel primer año, el montaje no ha dejado de crecer. Hoy, la vivienda cuenta con cerca de 9.000 luces LED, la mayoría RGB, que permiten crear un espectáculo sincronizado de luz y color. «Perdí la cuenta, pero solo en RGB hay más de 8.000, y luego las estáticas», detalla Natalia.

Lo que comenzó como algo casi íntimo se ha convertido en un fenómeno social. Cada fin de semana, la casa se llena de familias que llegan no solo desde Malpartida o Cáceres, sino desde localidades como Coria, Navalmoral de la Mata, Villafranca de los Barros o incluso Badajoz. «Me sorprende mucho que venga gente que se hace una hora de coche solo para verlo», reconoce Natalia, que destaca el papel de los medios de comunicación en la difusión del proyecto.

El acceso es totalmente gratuito. No hay entradas ni pases de pago. Aun así, la familia decidió dar un paso más y convertir la afluencia en un gesto solidario. Sí existe un donativo solidario para ASPACE Cáceres. Y apenas quedan tres días para disfrutarlo porque este fin de semana es el último que abren.