En caso de lluvia, Cáceres trasladará las actividades de los Reyes Magos a la Concatedral

Cáceres se prepara para vivir uno de los momentos más emocionantes y simbólicos de la Navidad. Este sábado, 3 de enero, la ciudad celebrará la Gran Bienvenida a los Reyes Magos, una cita que cada año reúne a cientos de familias y que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas de la cultura española.

La iniciativa, impulsada por la Diócesis de Coria-Cáceres en colaboración con el Ayuntamiento de Cáceres y numerosas asociaciones locales, ha buscado acercar la figura de Melchor, Gaspar y Baltasar a los más pequeños, reforzando el valor cultural, social y emocional que la festividad de los Reyes Magos tiene en España. Una celebración que, más allá de los regalos, simboliza ilusión, encuentro familiar y transmisión de valores generación tras generación.

Un pasacalles para anunciar la magia

La programación arrancará a las 16.30 horas con un pasacalles festivo que partirá desde la Plaza de San Juan, llenando el centro histórico de música, color y ambiente navideño. A las 17.00 horas, la comitiva llegará a la Concatedral de Santa María, donde tendrá lugar el acto oficial de bienvenida a Sus Majestades.

Cartel anunciador. / El Periódico Extremadura

Tras el recibimiento institucional, los Reyes Magos permanecerán en la Concatedral desde las 17.30 hasta las 20.30 horas, recibiendo personalmente a todos los niños que deseen saludarlos, entregar sus cartas o vivir de cerca uno de los momentos más esperados del año.

Plan alternativo por lluvia

La organización ha previsto un plan de contingencia ante posibles inclemencias meteorológicas. En caso de lluvia, el pasacalles será cancelado y todas las actividades se trasladarán directamente al interior de la Concatedral a partir de las 17.00 horas, garantizando así el desarrollo del evento en un entorno seguro.

Jorge Valiente

En la jornada participan activamente la Asociación Belenista, el Cabildo Catedral, la Unión de Cofradías Penitenciales, así como distintas delegaciones y grupos scouts de la ciudad, uniendo esfuerzos para ofrecer una celebración cuidada y cargada de simbolismo.

La ilusión ya recorre Cáceres

La noche más especial del año ya se ha empezado a sentir en la ciudad. Durante estos días previos, los Reyes Magos también han hecho parada en el Centro Comercial Ruta de la Plata, donde están protagonizando uno de los encuentros más esperados por niños y adultos.

Acompañados de su paje real, Melchor, Gaspar y Baltasar han abierto su tradicional buzón para recoger cartas repletas de deseos, sueños y promesas. Una escena que se repite cada año y que vuelve a llenar el centro comercial de sonrisas, fotografías y emoción compartida en familia.

Fechas y horarios de la visita

Los encuentros con Sus Majestades en el Ruta de la Plata se han programado en distintos días para facilitar la asistencia:

– 2, 3 y 4 de enero, de 18.00 a 21.00

– 5 de enero, de 11.00 a 15.00

Como incentivo especial, todos los niños que se han acercado a saludar a los Reyes han recibido un pase mágico para disfrutar de un crucero gratuito por el río Tajo, un detalle que ha despertado aún más entusiasmo entre los más pequeños.

Desde el centro comercial han animado a las familias a participar en esta experiencia, que combina tradición, ocio y espíritu navideño. Cáceres vive así, intensamente, los días previos a la noche más esperada del año, cuando la magia de los Reyes Magos vuelve a ocupar un lugar central en los hogares españoles.