El Concierto de Año Nuevo llena el Gran Teatro de Cáceres en su centenario

Si pensamos en el concierto de Año Nuevo, se nos viene a la mente el de Viena que vemos todos los años por la tele. Sin embargo, Cáceres también tiene el suyo propio. Y se ha celebrado este viernes.

El Gran Teatro fue el escenario que acogió la cita musical, el Gran Concierto de Año Nuevo, dirigida por la European Sinfónica Orquesta. Integrada por músicos de las principales orquestas nacionales residentes en España, la formación cuenta con una amplia trayectoria internacional, habiendo ofrecido conciertos en ciudades de Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, Noruega, España y Dinamarca.

Público

Sobre las 20.00 horas dio comienzo el evento. Antes, miles de cacereños se agolparon en las puertas para hacer la cola en una húmeda calle San Antón, fruto de las lluvias de la jornada. Aunque el público predominante era mayor, también se pudo ver a algunas personas jóvenes que estaban a punto de disfrutar de dos horas de música clásica. Una vez dentro, el centenario teatro sobrecoge por su humilde elegancia.

No tardó demasiado en comenzar, pues una vez se apagaron las luces, el director, José Escandell, ingresó al escenario y, tras recibir un primer aplauso del público, la obra comenzó.

Las imágenes del concierto de Año Nuevo en el Grant Teatro de Cáceres / Jorge Valiente

Repertorio

El Gran Concierto abrió con La gazza ladra (La urraca ladrona) de Gioachino Rossini, y le secundaron clásicos como El Danubio Azul de Johan Strauss II, la Danza Húngara Nº5 de Johannes Brahms, o el trío que conforman las obras conocidas de Chaikovski: La Bella Durmiente, El Cascanueces o El Lago de los Cisnes.

Repertorio del Gran Concierto de Año Nuevo del Gran Teatro de Cáceres PRIMERA PARTE La gazza ladra – Gioachino Rossini (1792–1868)

Raymonda – Aleksandr Glazunov (1865–1936) (Ballet)

Lucifer Polka – Johann Strauss II (1825–1899)

Danza Húngara nº 1 – Johannes Brahms (1833–1897)

Waltz (Bridesmaids’ Waltz) de Lago de los Cisnes – Piotr Ilich Chaikovski (1840–1893) (Ballet)

Unter Donner und Blitz / Truenos y relámpagos – Johann Strauss II (1825–1899)

Polka-Mazurka – Johann Strauss II (1825–1899)

Voices of Spring / Voces de Primavera – Johann Strauss II (1825–1899) (Ballet) SEGUNDA PARTE An der schönen blauen Donau / El Bello Danubio Azul – Johann Strauss II (1825–1899)

Adagio del Cascanueces – Piotr Ilich Chaikovski (1840–1893) (Ballet)

Tritsch-Tratsch-Polka – Johann Strauss II (1825–1899)

Perpetuum Mobile – Johann Strauss II (1825–1899)

Vals de La Bella Durmiente – Piotr Ilich Chaikovski (1840–1893) (Ballet)

Danza Húngara nº 5 – Johannes Brahms (1833–1897)

Polka Francesa – Johann Strauss II (1825–1899)

Polka de la caza – Johann Strauss II (1825–1899) (Ballet)

Es inconcebible iniciar un año entrante sin el concierto de Año Nuevo. Y, aunque estéticamente el Gran Teatro esté lejos de la Sala Grande de la Musikverein de Viena, lo cierto es que, musicalmente, no había diferencia alguna.

El teatro, a rebosar, pudo disfrutar de esta jornada musical para comenzar el año con buen pie.