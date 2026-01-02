Cuenta atrás para la llegada de los Reyes Magos a Cáceres: así será su recepción el sábado, con un videomapping posterior

La Navidad aún no ha acabado, pues queda la llegada de los Reyes Magos a la ciudad. Antes de la Cabalgata del día 5, y el momento de los regalos del 6, hay que recibir a los sabios de Oriente. Cáceres lo hará este sábado, siendo cuando todos los niños de la ciudad puedan ir a conocerlos.

Sus Majestades saldrán de la iglesia de San Juan a las 16.30, rumbo a la Concatedral de Santa María. Sobre las 17.00 recibirán las llaves de la ciudad, otorgándoles permiso para dejar los regalos en todas las casas de aquellos ciudadanos que se portaron bien en 2025.

Los Reyes Magos llegan a la concatedral de Cáceres / EP

Darán un discurso para todos los niños, al igual que el Obispo de la Diócesis, Jesús Pulido, y el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos.

Será allí también, en Santa María, donde Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a las 17.30 a los niños que así lo deseen. Es importante recalcar, como hace el Ayuntamiento, que será en la mencionada iglesia y no en Cánovas como en años anteriores.

Videomapping

Para completar la jornada familiar, a partir de las 19.00 horas se proyectará sobre la fachada del ayuntamiento un nuevo videomapping, distinto al del día del encendido y llamado 'Los Héroes de la Navidad'. Todo un espectáculo de luces y sonido que ya cautivó en su día.

FOTOGALERÍA | Lleno histórico en el encendido navideño de Cáceres /

Cabalgata

Ya el día 5, con todos los deseos y cartas de los niños recibidos, tendrá lugar la Cabalgata de Reyes. Se tienen listas 14 carrozas y habrá más de 800 participantes, lo que supone un incremento de unas 200 personas respecto al año anterior. Además, durante el recorrido se repartirán más de 4.000 kilos de caramelos, 1.000 más respecto a la cabalgata pasada. Preparen los paraguas para los dulces, pero también el abrigo, pues se prevé un día bastante frío.

El desfile saldrá a las 18.00 horas desde el parque del Sepei y recorrerá las principales avenidas y calles del centro de la ciudad hasta llegar a la plaza Mayor en torno a las 20.30 horas. El itinerario será el siguiente: avenida de las Lavanderas, avenida Pierre de Coubertin, avenida Isabel de Moctezuma, calle Sánchez Manzano, avenida Antonio Hurtado, avenida de España por los números impares, calle San Antón, calle San Pedro, San Juan, Gran Vía y plaza Mayor.

Las imágenes de la Cabalgata de Reyes en Cáceres / Jorge Valiente

A la llegada a la Plaza, los Reyes Magos serán recibidos de nuevo por el alcalde antes de saludar desde el balcón del ayuntamiento a los niños asistentes. Después, solo quedará correr a casa, dejar los dulces y la leche y acostarse temprano para, a la mañana siguiente, abrir los regalos con toda la ilusión del mundo.