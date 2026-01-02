Doblete de conciertos a la luz de las velas en Cáceres

Doblete de conciertos a la luz de las velas

El Palacio de Congresos de Cáceres acoge este próximo sábado un doblete de conciertos a la luz de las velas. El primero de ellos será especial Disney a partir de las 17.30 horas, en el que se interpretarán los mejores temas de estas películas y transportarán a cada uno de los asistentes a un mundo de magia y emoción. El segundo será a las 20.00 y tocarán bandas sonoras y éxitos atemporales. El pianista Sigfrido Cecchini participará en ambos y la entrada cuesta 12,95 euros.

La obra ‘Locas’, en el Gran Teatro el sábado

El Gran Teatro de Cáceres programa para este próximo sábado la obra ‘Locas’ de Virginia Campón y protagonizada por Asun Mieres y la propia autora. Será a partir de las 20.00 horas. En ella, Remedios y Angustias son las grandes protagonistas de una comedia loca, fresca y desbordante de humor que trata con ternura e ironía la realidad de las mujeres en la etapa de la menopausia, donde sufren sofocos, hacen confesiones inesperadas y hay silencios incómodos.

El Año Nuevo se celebra con música

Cáceres celebra el Año Nuevo con un concierto en el Gran Teatro de Cáceres, situado en la calle San Antón. Será este viernes, 2 de enero, a partir de las 20.00 horas. Integrada por orquestas nacionales, todos residentes en España, la European Sinfónica Orquesta cuenta con una dilatada trayectoria internacional en Navidad y han realizado giras en Alemania, Francia, Noruega o Dinamarca.