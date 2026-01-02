Agenda cultural
Doblete de conciertos a la luz de las velas en Cáceres
El Palacio de Congresos acoge una de las citas más esperadas de la Navidad
Doblete de conciertos a la luz de las velas
El Palacio de Congresos de Cáceres acoge este próximo sábado un doblete de conciertos a la luz de las velas. El primero de ellos será especial Disney a partir de las 17.30 horas, en el que se interpretarán los mejores temas de estas películas y transportarán a cada uno de los asistentes a un mundo de magia y emoción. El segundo será a las 20.00 y tocarán bandas sonoras y éxitos atemporales. El pianista Sigfrido Cecchini participará en ambos y la entrada cuesta 12,95 euros.
La obra ‘Locas’, en el Gran Teatro el sábado
El Gran Teatro de Cáceres programa para este próximo sábado la obra ‘Locas’ de Virginia Campón y protagonizada por Asun Mieres y la propia autora. Será a partir de las 20.00 horas. En ella, Remedios y Angustias son las grandes protagonistas de una comedia loca, fresca y desbordante de humor que trata con ternura e ironía la realidad de las mujeres en la etapa de la menopausia, donde sufren sofocos, hacen confesiones inesperadas y hay silencios incómodos.
El Año Nuevo se celebra con música
Cáceres celebra el Año Nuevo con un concierto en el Gran Teatro de Cáceres, situado en la calle San Antón. Será este viernes, 2 de enero, a partir de las 20.00 horas. Integrada por orquestas nacionales, todos residentes en España, la European Sinfónica Orquesta cuenta con una dilatada trayectoria internacional en Navidad y han realizado giras en Alemania, Francia, Noruega o Dinamarca.
- El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías
- La provincia de Cáceres, al límite: 55 pueblos no registraron nacimientos en 2024
- Cáceres activa la Zona de Bajas Emisiones con multas de hasta 200 euros
- Una multitud de cacereños se agolpa frente al Gran Teatro para disfrutar de un conciertazo desde sus ventanas
- Lo que más miedo da son los 200 euros': las multas centran las dudas vecinales sobre la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres
- Flo', un cacereño más en una popular churrería de Cáceres: 'El mejor sitio del mundo para disfrutar y ser feliz
- Detenido un conocido feriante de Cáceres por contratar presuntamente a sicarios para matar a otro empresario sevillano del sector
- La ciudad que dejó de crecer: Cáceres solo ha ganado 1.500 habitantes en 15 años