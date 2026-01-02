Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Doblete de conciertos a la luz de las velas en Cáceres

El Palacio de Congresos acoge una de las citas más esperadas de la Navidad

Imagen de uno de los conciertos que ha ofrecido Candlelights Concerts, también a la luz de las velas.

Imagen de uno de los conciertos que ha ofrecido Candlelights Concerts, también a la luz de las velas.

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Doblete de conciertos a la luz de las velas

El Palacio de Congresos de Cáceres acoge este próximo sábado un doblete de conciertos a la luz de las velas. El primero de ellos será especial Disney a partir de las 17.30 horas, en el que se interpretarán los mejores temas de estas películas y transportarán a cada uno de los asistentes a un mundo de magia y emoción. El segundo será a las 20.00 y tocarán bandas sonoras y éxitos atemporales. El pianista Sigfrido Cecchini participará en ambos y la entrada cuesta 12,95 euros.

La obra ‘Locas’, en el Gran Teatro el sábado

El Gran Teatro de Cáceres programa para este próximo sábado la obra ‘Locas’ de Virginia Campón y protagonizada por Asun Mieres y la propia autora. Será a partir de las 20.00 horas. En ella, Remedios y Angustias son las grandes protagonistas de una comedia loca, fresca y desbordante de humor que trata con ternura e ironía la realidad de las mujeres en la etapa de la menopausia, donde sufren sofocos, hacen confesiones inesperadas y hay silencios incómodos.

