Nada mejor en Navidad que unas migas en el bar Catovi del Junquillo de Cáceres

La Navidad es más que los regalos o los villancicos: es comunión y vecindad. En el barrio de El Junquillo, la Asociación Vecinal ha organizado este viernes, dentro de su programa de actos navideños, unas migas solidarias, acompañadas de un pasacalles y la recepción de los Reyes Magos.

La iniciativa de las migas no es solo recaudar dinero para la asociación, sino también lograr un momento de cercanía entre los vecinos. Ha tenido lugar en un centro neurálgico de la barriada como es el bar Catovi, sin el cual el barrio no sería el mismo. Allí pudo verse a su dueño, Javier Criado, cocinar unas migas que, por cierto, estaban deliciosas.

Varios vecinos se pasaron para disfrutar de la rica comida. Los socios de la asociación pagaron un euro, mientras que el resto tres. Un precio simbólico más allá de lo que es reunir a algunos vecinos. «Nos van dando los tickets por la ventanilla y vamos sacando los platos», comentaba el cocinero.

Imagen de un plato de migas. / Jorge Valiente

También se dejaron ver figuras políticas. Del Partido Socialista fueron David Holguín y Alberto Serna, mientras que del grupo Popular acudió el concejal de Cultura y Educación, Jorge Suárez.

Pasacalles

A las 18.00 comenzaba el pasacalles navideño, con un cañón de nieve para animar el evento. Organizado por la empresa AnimaTx, su recorrido transcurre por todo el barrio, desde el edificio Matisse hasta el propio bar Catovi, donde finaliza. Posteriormente, sobre las 19.00, tendría lugar la recepción de los Reyes Magos.

No son los primeros actos navideños que han realizado. El 20 de diciembre se organizó el evento 'Armonías Navideñas' con el trío Veleiaí Jazz, el 26 un primer pasacalles organizado por el Ayuntamiento en vez de la asociación, y el 27 un taller de decoración navideña y de maquillaje con glitter.

El bar volvió a hacer en todos, como hace siempre, de punto de encuentro para todos los vecinos, en un momento como es la Navidad en la que los cacereños aprovechan para disfrutar de los amigos y, en estas fechas concretas, felicitar el año nuevo.

Reyes Magos

No muy lejos de allí también estuvieron los Reyes de Oriente, en el centro comercial Ruta de la Plata, donde recibirán a decenas de niños durante varios días (2, 3 y 4 de enero, de 18.00 a 21.00 y 5 de enero, de 11.00 a 15.00).

A esto se suma la recepción oficial por parte del alcalde y el Obispo en la Concatedral de Santa María, acompañado de un videomapping en la fachada del ayuntamiento. Y el colofón del día 5 con la Cabalgata, en una jornada que promete ser fría.