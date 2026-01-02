Mishi Mishi, el tiempo o los hoteles cacereños: lo más buscado en Google esta Navidad

En épocas vacacionales, las ciudades turísticas como Cáceres se llenan de gente. Y en muchas ocasiones se recurre a Google para conocer detalles: o bien desde el ámbito turístico, el ambiental o el gastronómico. Por ello, el nombre de Cáceres se ha visto en muchos buscadores, y eso queda registrado.

En esta Navidad, hablando de forma general, lo más buscado es el tiempo. O bien los propios cacereños o los turistas necesitan conocer el tiempo que le espera a la ciudad en vacaciones. Si tienen pensado realizar planes al aire libre (ir a los Barruecos, subir a la Montaña o ir a patinar a la plaza Mayor), es necesario conocer si va a llover o no y la temperatura.

Le siguen búsquedas relacionadas con otras localidades de la provincia: Plasencia, Trujillo, Casar de Cáceres o Guadalupe. El ranking general lo cierran 'ir a Cáceres' o el ayuntamiento.

En ascenso

El panorama cambia si vemos los términos que más han aumentado en los últimos días. 'Plaza 8 de septiembre' lidera la lista, debido al trágico suceso que se vivió allí a comienzos de la época vacacional. La carrera de San Silvestre o la cartelera del cine, lo secundan.

¡Búscate en las imágenes de la San Silvestre de Cáceres! / Jorge Valiente

Además, como tema relacionado se cuela en la tendencia las búsquedas sobre el nuevo buffet libre de sushi que se ha abierto recientemente en las inmediaciones del Hospital San Pedro de Alcántara: Mishi Mishi, con un aumento de un 1.900%. Parece que ha tenido buena acogida en la ciudad.

Temáticas

Las consultas también se pueden dividir en temáticas, sacando a la luz más temas. Por ejemplo, relacionado con el arte y el entretenimiento, la programación del Gran Teatro es lo más buscado, junto a la mencionada cartelera del cine. Además, El Periódico Extremadura se cuela como uno de los términos más revisados en este apartado.

En la temática de gastronomía se pueden observar varios restaurantes o cadenas de comida. Dejando de lado el vino Marqués de Cáceres, que se cuela como un impostor, Carrefour, Domino´s Pizza, McDonald´s y Telepizza, concretamente el de Montesol, inician la lista.

Restaurantes locales demandados en Google son Chantarela, Restaurante Giraffe, Jiangnan, Restaurante Javier Martín, La Cacharrería, Tapería La Tía Tula, el Parador o Atrio. En cuanto a hoteles y alojamientos, el V Centenario lidera la tendencia, junto al Don Manuel, el NH del Palacio de Oquendo, o el Hotel Alcántara.

Gran Teatro de Cáceres / E.P.

Búsquedas por regiones

También se puede consultar desde donde se han realizado las búsquedas sobre Cáceres. La palma se la lleva la propia ciudad, pero le siguen otros municipios de la región y algunos de fuera. Malpartida de Cáceres, Sierra de Fuentes, Arroyo de la Luz y Moraleja completan el top 5 de los lugares donde más se ha consultado.

Madroñera, Montehermoso, Valencia de Alcántara, Coria, Trujillo... son muchos. También desde Badajoz, pues se cuelan localidades como Mirandilla, Herrera del Duque, Talarrubias o Medellín.

De otras comunidades se han realizado búsquedas muy puntuales sobre la ciudad. Cercanos a Extremadura encontramos Béjar, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Talavera de la Reina o Toledo. Sin embargo, más lejanos son Matalascañas (Huelva), La Pedrera (Asturias) o Isla Plana (Murcia).

Y sobre la hostelería cacereña, después de Extremadura, Navarra ha sido la comunidad con más búsquedas sobre la ciudad, seguida de Región de Murcia, País Vasco y Castilla y León.