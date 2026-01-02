Precaución en casa: los bomberos de Cáceres alertan sobre braseros, regletas y aparatos de gas

Ante la llegada del frío, el Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios (SEPEI) de la Diputación de Cáceres recomienda extremar las precauciones de incendios en viviendas, revisando regletas, braseros y aparatos productores de gas.

Recomendaciones

El Jefe de Guardia del SEPEI, Juan Pastor, insta a tener en cuenta la prolongación de cables de los aparatos eléctricos, para dejar apagadas todas las regletas por la noche; también tener en cuenta que “exista entrada de aire con aparatos productores de gas, y, sobre todo, si se usa braseros de picón, ya que producen monóxido de carbono”.

Así lo reseñan desde el SEPEI cacereño después de que ayer jueves falleciera un hombre de 53 años en Ceclavín (Cáceres) por inhalación de monóxido de carbono al usar un brasero de picón en el interior de una habitación sin ventilación.

Incendios en viviendas

Con respecto a los incendios en viviendas, Juan Pastor incide en que “lo primero, por encima de todo es ponerse a salvo: huir a la parte más alejada del lugar donde se ha producido el incendio, ir cerrando puertas y llamar al 112”, según resalta la Diputación de Cáceres.

También se alerta de que si se vive en un edificio de varias plantas intentar salir por la escalera suele ser una “trampa mortal” ya que suelen estar llenar de humo y nunca emprender la huida hacia pisos superiores ya que el humo adquiere más densidad y toxicidad.