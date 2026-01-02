Los Reyes Magos llegan hoy al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres y regalan un crucero por el Tajo a los niños

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El centro comercial cacereño Ruta de la Plata recibe a Sus Majestades de Oriente, quienes estarán disponibles para saludar a los niños en varias fechas y horarios especiales

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Miguel Ángel Muñoz Rubio

Cáceres

La noche más especial del año ya se ha empezado a sentir en Cáceres. La ilusión ha tomado protagonismo en el Centro Comercial Ruta de la Plata, donde los Reyes Magos de Oriente han comenzado su tradicional visita para encontrarse con niños y adultos en los días previos a la esperada noche de Reyes.

Como cada año, Melchor, Gaspar y Baltasar han llegado acompañados de su paje real y han abierto su particular buzón para recoger las cartas cargadas de deseos, sueños y peticiones. Una cita que se ha convertido en todo un clásico navideño y que vuelve a reunir a numerosas familias en un ambiente lleno de sonrisas, fotografías y emoción.

Fechas y horarios de la visita

La presencia de los Reyes Magos en el Ruta de la Plata se ha programado en varios días para facilitar el encuentro con todos los niños:

– 2, 3 y 4 de enero, de 18.00 a 21.00

– 5 de enero, de 11.00 a 15.00

Durante su visita, todos los niños que se han acercado a saludar a Sus Majestades han recibido un pase mágico que les permitirá disfrutar de un crucero gratuito por el río Tajo, un incentivo que ha despertado aún más entusiasmo entre los más pequeños.

Las imágenes de la Cabalgata de Reyes en Cáceres / Jorge Valiente

Desde el centro comercial han animado a las familias a participar en esta experiencia, que combina tradición, ocio y magia navideña. El Ruta de la Plata se ha convertido así en uno de los puntos de encuentro destacados de estas fiestas en Cáceres, justo antes de la llegada de la noche más esperada por los niños.

TEMAS

