Más transporte público para una Cáceres cohesionada: reclaman horarios de autobús más amplios en barrios y pedanías

La movilidad vuelve a situarse en el centro del debate vecinal en la ciudad. Desde los barrios y pedanías de la ciudad, la Agrupación Vecinal de Cáceres ha puesto sobre la mesa una demanda clara de cara a este recién estrenado 2026: ampliar y mejorar los horarios del autobús urbano como herramienta clave para la igualdad, la cohesión territorial y la calidad de vida.

I Convivencia Vecinal de Cáceres

La reivindicación se dará a conocer en el marco de la presentación de la I Convivencia Vecinal de Cáceres, que se celebrará mañana sábado, 3 de enero, en el Pabellón de Moctezuma, y que nace con vocación de convertirse en una cita anual de encuentro entre asociaciones vecinales, barrios y pedanías. Pero más allá del carácter festivo del evento, la agrupación ha querido aprovechar la ocasión para lanzar una hoja de ruta clara basada en la experiencia diaria de los vecinos.

Para la Agrupación Vecinal, disponer de un transporte público con horarios suficientes no es solo una cuestión de comodidad, sino de igualdad real entre los distintos puntos de la ciudad. Barrios periféricos y pedanías como Valdesalor, Estación Arroyo-Malpartida o Rincón de Ballesteros, así como zonas como El Junquillo, Mejostilla, Nuevo Cáceres o Casa Plata, siguen dependiendo de unos horarios limitados que condicionan el acceso al empleo, la educación, la sanidad o la vida social.

“Disponer de horarios más amplios y adaptados facilita el día a día y evita que haya vecinos que se sientan desconectados de la ciudad”, señalan desde la Agrupación Vecinal. La propuesta no se plantea como una crítica, sino como una oportunidad de mejora compartida, basada en el conocimiento directo de las necesidades reales de cada barrio.

La ampliación de los horarios del autobús urbano se enmarca en un reto más amplio: avanzar en la cohesión territorial de Cáceres. Desde la Agrupación Vecinal insisten en la importancia de atender las distintas realidades de barrios y pedanías, apostando por una planificación equilibrada que garantice servicios y atención cercana en todo el término municipal.

Esta visión conecta directamente con el espíritu de la Convivencia Vecinal, concebida como un espacio abierto a todas las asociaciones, pertenezcan o no a la agrupación. El objetivo es reforzar la unión, el conocimiento mutuo y el sentimiento de ciudad compartida, entendiendo que los grandes avances nacen del diálogo y la colaboración.

Servicios de proximidad y participación

Junto a la movilidad, los vecinos también señalan como prioritario seguir mejorando los servicios públicos de proximidad: limpieza, mantenimiento, zonas verdes o accesibilidad. Retos cotidianos que afectan directamente al bienestar de los barrios y que, según la Agrupación, deben abordarse desde la corresponsabilidad y el respeto institucional.

Fortalecer la participación ciudadana y los espacios de diálogo es otra de las claves para 2026. “No se trata de señalar problemas, sino de sumar propuestas realistas que ayuden a mejorar la ciudad”, explican, subrayando su voluntad de colaborar de forma constructiva con el Ayuntamiento de Cáceres.

Una hoja de ruta compartida

Impulsada por la Agrupación Vecinal de Cáceres y la Confederación de Asociaciones Vecinales de Extremadura, y con la colaboración del Ayuntamiento, la primera Convivencia Vecinal simboliza una manera de entender la ciudad: desde los barrios, con diálogo y mirando al futuro.

En ese camino, la mejora del transporte público se convierte en una pieza clave para construir una Cáceres más conectada, accesible y cohesionada, donde vivir en un barrio periférico o en una pedanía no suponga una desventaja, sino una parte más de una ciudad compartida.