Los andamios del Museo de Cáceres que afean la Ciudad Monumental

"Anoche pasé y paseé por el Museo de Cáceres (el mas visitado) que estará en obras hasta por lo menos 2027 o... para un reforma integral necesaria. La imagen con toda la fachada andamiada no es muy atractiva". Lo dice en sus redes sociales Marce Solís, creador cultural, uno de los más respetados de la ciudad y no le falta razón. La imagen, que ha compartido él mismo, despierta de entrada rechazo porque el andamiaje afea, indudablemente, la Ciudad Monumetal, la gran joya de la capital,

Solís plantea una solución en la que nadie había pensado pero que sería coherente, y lo expresa de esta manera: "Creo que una lona, vinilo o similar con una imagen museística podría aminorar el efecto obras que ahora tiene". Entonces acompaña unas fotografías hechas con Inteligencia Artificial sobre cómo podría quedar el edificio. Y, siempre con respeto, concluye con otra misiva para la directora del centro museístico: "Es una sugerencia Raquel Preciados, amiga".

Uno de los montajes propuestos por Marce Solís. / Marce Solís

No han tardado en sucederse las reacciones, como la del concejal socialista Jorge Villar: "Estoy muy de acuerdo", asevera. En la misma línea se expresa Casimiro Carrillo: "Brillante idea", asevera, y otros seguidores de Solís como Asunción Fernández Blasco: "Buen ojo, das en el clavo", le dice; Francisco Sánchez Lomba: "Siempre te he considerado como una persona con magnífico juicio y criterio. Pero... me he quedado corto. Espero que mi antigua alumna Raquel valore positivamente tu excelente y educada sugerencia", considera. O Raquel Encinar Ávila, José Guillén Barriga y Alfonso Domínguez Vinagre, entre otros, que subraya: "Buena idea. La colección de estelas, que es visualmente brutal".

Y es que el Museo de Cáceres continúa con su gran reforma. El ambicioso proyecto que llevará a cabo el histórico centro expositivo gestionado por la Junta de Extremadura con una inversión de más de seis millones de euros permitirá que las salas donde se muestran los fondos de la colección se adapten a las necesidades del siglo actual.

Esta esperada actuación arrancó hace meses con una primera fase en la que se conoce como la sección de Bellas Artes ubicada en el anexo de la Casa de los Caballos y ahora, afronta la segunda etapa de mayor envergadura, en una fase en la que el palacio de las Veletas se someterá a una rehabilitación integral para ser más atractivo a las visitas y más accesible.

Arranca esta segunda fase con unos meses de demora debido a las necesidades especiales que han ido surgiendo conforme ha avanzado la restauración. Entre otras cuestiones, a lo largo de las obras se ha descubierto un pasadizo que prevé abrirse al público y restos arqueológicos que se analizaron en el patio de las Veletas. Los trabajos arrancaron en verano de 2023 y la previsión, si no hay más retrasos, es que estén listos en 2027.

Esta reforma atiende una reivindicación que suma más de 27 años. La obra se centrará, en primer término, en solventar las deficiencias estructurales y de accesibilidad del propio edificio debido a su antigüedad y también en actualizar las salas para hacerlas más atractivas a los visitantes. También se vaciará el aljibe y se repararán las filtraciones y los accesos. Un informe previo a la adjudicación reveló el «caos» y la «inseguridad» del inmueble, cuyas instalaciones se encuentran prácticamente obsoletas. Por otro lado, contará con novedades como la apertura de un minibar y una tienda de recuerdos.

Inmerso en un ambicioso proceso de restauración desde el verano de 2023, el Museo de Cáceres logró atraer a 22.000 visitantes el pasado verano. La rehabilitación, que arrancó en la sección de Bellas Artes, en el anexo de la Casa de los Caballos, se centra ahora en el Palacio de las Veletas. Allí se puede encontrar lo que la directora del espacio, Raquel Preciados, ha definido como la joya de la corona: el aljibe (el museo se ubica en un antiguo alcázar). Sin embargo, prescindir de él no ha impedido alcanzar unos datos "muy relevantes y positivos".

Más de 7,6 millones de euros

Algo más de 7,6 millones de euros son los que se han destinado al proyecto que busca convertir el centro expositivo en una institución cultural del siglo XXI. Una cantidad financiada con fondos europeos a través del Ministerio de Cultura, mediante un acuerdo suscrito en mayo de 2022 entre este y la cartera de Turismo. "Es una obra ambiciosa en todos los sentidos, que quiere reformar las estructuras arquitectónicas y eliminar algunas patologías de humedades que había en todos los edificios", aseveró en septiembre el delegado del Gobierno en Exremadura, José Luis Quintana, durante una visita a las instalaciones.

La otra lona que propone Solís. / Marce Solís

Así, en la Casa de los Caballos (eran las caballerizas de la Casa de las Veletas) se han ejecutado trabajos para la conservación de estructuras de bóvedas de ladrillo; el revestimiento de los enfoscados de los paramentos; la instalación de suelo radiante, tanto para la climatización en frío como en caliente; la instalación de un montacargas y un nuevo ascensor, respetando el trazado de la escalera original; o la renovación de cerramientos y ventanas.

El museo, abierto en todo momento

Cambios que los visitantes pudieron percibir el pasado 16 de julio, cuando la parte trasera del museo reabrió sus puertas, después del traslado, durante algo más de dos meses, de las colecciones asentadas en el edificio principal. El objetivo ha sido que el museo pudiese recibir visitantes en todo momento. Ahora es el turno del Palacio de las Veletas, donde también se contempla la resolución de deficiencias estructurales; la mejora de la accesibilidad; o la renovación museográfica, con un discurso expositivo más innovador. Además, se actuará en el emblemático aljibe, que será vaciado para reparar filtraciones y accesos. Unas actuaciones que, según la estimación de Quintana, concluirán a principios de 2027.