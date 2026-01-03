Una apuesta visionaria: cómo la solicitud de una escala aérea y las excavaciones marcaron un antes y un después en Cáceres

La decisión adoptada en junio de 1951 por el Ayuntamiento de Cáceres y la Diputación Provincial de solicitar una escala del avión Madrid–Badajoz en la ciudad no fue un gesto simbólico. Supuso una apuesta estratégica por sacar a Cáceres de su aislamiento histórico y conectarla con los principales circuitos económicos y administrativos del país.

La posible escala aérea facilitó la llegada de visitantes, técnicos y representantes institucionales, reduciendo tiempos de viaje y mejorando la imagen de la ciudad como destino accesible. Aunque el tráfico aéreo era limitado, el impacto fue significativo para hoteles, comercios y servicios, que comenzaron a percibir el turismo como una vía real de desarrollo económico.

En paralelo, la subvención concedida para las excavaciones arqueológicas en Casas de Millán reforzó una idea entonces incipiente: el patrimonio también genera riqueza. Los trabajos arqueológicos contribuyeron a poner en el mapa enclaves poco conocidos, despertando el interés de investigadores y visitantes atraídos por la historia y la arqueología, un antecedente claro del actual turismo cultural.

Una estrategia compartida en la España de los cincuenta

Cáceres no fue una excepción. Ciudades como Mérida, Tarragona o Itálica impulsaron en esa misma época excavaciones, musealizaciones y mejoras en las comunicaciones como herramientas para atraer visitantes y reforzar su identidad histórica. En un contexto de posguerra, estas iniciativas combinaban orgullo local y pragmatismo económico.

Para la población local, estas acciones supusieron un cambio de mirada. El patrimonio dejó de verse únicamente como pasado para convertirse en oportunidad. Las excavaciones generaron empleo temporal y fomentaron un sentimiento de pertenencia y valoración del legado histórico, especialmente entre los jóvenes y el ámbito educativo.

Las excavaciones de Casas de Millán sentaron bases importantes para la conservación del patrimonio arqueológico en la provincia, documentando y protegiendo restos que, de otro modo, podrían haberse perdido. Fue un primer paso hacia políticas más sistemáticas de protección cultural.

Comparadas con las políticas actuales, aquellas medidas fueron modestas pero visionarias. Hoy, la Junta de Extremadura y las instituciones locales apuestan por planes integrales de turismo sostenible, digitalización del patrimonio y promoción internacional, pero la filosofía de fondo es la misma: conectar territorio, historia y desarrollo.

La solicitud de la escala aérea no fue ajena al sentir ciudadano. Comerciantes, hosteleros y sectores profesionales presionaron para mejorar las comunicaciones, conscientes de que el aislamiento era un freno al progreso. No obstante, también hubo reticencias, especialmente desde sectores rurales que temían que las inversiones se concentraran en la capital provincial.

Las decisiones no generaron una oposición organizada significativa, aunque sí escepticismo en algunos ámbitos por el coste y la incertidumbre de los resultados. Con el tiempo, la percepción general fue positiva al comprobarse los beneficios indirectos para la economía y la proyección de Cáceres.

Setenta años después, aquellas iniciativas se leen como el inicio de una estrategia que entendió que el futuro de Cáceres pasaba, paradójicamente, por mirar tanto al cielo como a su propia historia.