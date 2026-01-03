Cáceres, entre el pasado que se borra y el que resiste: los vestigios franquistas y de la guerra civil que aún perviven en la ciudad

La retirada del yugo y las flechas de la parte superior de la fachada del popular Edificio de los Sindicatos —antiguo Ministerio de Trabajo— ha puesto fin a una promesa que llevaba años coleando en Cáceres. El inmueble, ubicado en la antigua avenida Primo de Rivera, hoy Clara Campoamor, ha visto desaparecer también un grabado con el símbolo de la Organización Sindical en una de sus fachadas laterales, la que da a la calle Obispo Ciriaco Benavente.

El gesto, largamente reclamado por colectivos memorialistas, reabre el debate: ¿qué vestigios del franquismo y de la Guerra Civil Española siguen aún visibles en la capital cacereña?

La retirada de los símbolos del Edificio de los Sindicatos se inició el pasado otoño. / Jorge Valiente

La frustración de los memorialistas

Desde la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (Amececa) celebran el avance, pero no esconden su frustración. “En cuatro años del anterior ejecutivo del PSOE apenas se cambiaron los nombres de algunas calles, pero no hubo cambios significativos para eliminar los vestigios franquistas en la ciudad”, lamentan, en referencia al cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Y el asunto no ha avanzado con el actual Ejecutivo popular (la retirada de los símbolos del edificio sindial era competencia del Gobierno central).

Para Amececa, la retirada de símbolos sigue siendo lenta, parcial y, en muchos casos, bloqueada por cuestiones administrativas, técnicas o políticas.

Viviendas, propaganda y símbolos del régimen

Uno de los legados más visibles del franquismo en Cáceres se encuentra en sus barrios. Durante la dictadura, numerosas promociones de viviendas se levantaron con subvenciones y beneficios fiscales canalizados a través del Instituto Nacional de la Vivienda (INV) y la Obra Sindical del Hogar. Como elemento propagandístico, estas promociones incorporaban grandes rótulos con nombres vinculados al ideario del régimen, acompañados de los logotipos oficiales: el yugo y las flechas, las iniciales INV y el emblema de la Delegación Nacional de Sindicatos.

Estos rótulos hacen referencia al INV o al Plan Nacional de la Vivienda e incluyen leyendas como:

“Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley de 15 de julio de 1954” o “Edificio construido al amparo del régimen de Viviendas de Protección Oficial”, junto al logotipo del INV.

Se localizan en edificios de calles como Periodista Sánchez Asensio, Colón y la avenida Héroes de Baler, entre otras.

Un ejemplo paradigmático es el Grupo José Antonio, situado frente al Cuartel Infanta Isabel y la Plaza de Toros, en el barrio de San Justo. En su rotulación aún puede leerse: “Delegación Nacional de Sindicatos. Grupo José Antonio. 150 viviendas. Año 1959”, según la información facilitada por Amececa y extraída de la web 'Conoce Cáceres'.

A ello se suman los rótulos de numeración de portales, presentes en calles como Plasencia, Albacete, Menéndez Pelayo, Ramiro de Maeztu, Médico Sorapán y Velázquez, que lucen (o han lucido) anagrama de la Delegación Nacional de Sindicatos.

Inscripción de 'José Antonio' en la concatedral de Santa María. / EL PERIÓDICO

El ‘José Antonio’ de la concatedral: un conflicto enquistado

Uno de los asuntos más polémicos sigue siendo la inscripción “José Antonio” en una de las fachadas de la concatedral de Santa María, en alusión al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera.

En marzo de 2021, el Ayuntamiento de Cáceres anunció su eliminación con cargo al presupuesto de Patrimonio, siguiendo el precedente de Mérida, donde en 2016 se retiró una inscripción similar por un coste de 3.000 euros. Sin embargo, más de dos años después, la actuación sigue sin ejecutarse.

La retirada está pendiente de un informe municipal, requerido tras las objeciones técnicas planteadas por el Obispado de Coria-Cáceres, según ha reiterado el obispo Jesús Pulido, que ya en mayo de 2023 aludía a los mismos argumentos. El informe, sin embargo, continúa sin materializarse.

Amececa ha reclamado la eliminación de la inscripción en numerosas ocasiones. La primera petición formal data de febrero de 2017, dirigida a la Diócesis, que respondió entonces que la ley “se refiere a edificios públicos”, mientras que el templo es de titularidad privada.

La Cruz de los Caídos, el símbolo intocable

En virtud de la Ley de Memoria Histórica, Cáceres mantiene pendientes actuaciones como en la Cruz de los Caídos de la Plaza de América. Por ello, Amececa ha instado varias veces al ayuntamiento a elaborar un inventario de vestigios franquistas como paso previo a su retirada.

La iniciativa llegó a ser respaldada en un pleno por Unidas Podemos, que instó al entonces alcalde Luis Salaya a eliminar “todos y cada uno de los cargos de la dictadura franquista que conserven cualquier tipo de honor y reconocimiento” en la ciudad.

Sin embargo, la realidad política es otra. La cruz, como símbolo, está profundamente arraigada en Cáceres y el debate sigue siendo tan espinoso que ningún grupo municipal —salvo la formación morada— se atreve a ponerlo abiertamente sobre la mesa.

Mientras tanto, la ciudad continúa conviviendo con un pasado que se resiste a desaparecer del espacio público.